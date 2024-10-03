«Рога и копыта»: главного атамана Урала потребовали проверить на коррупцию

Борцы с коррупцией пожаловались в прокуратуру на уральского атамана Романова

04 октября 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Владимир Романов уже долгое время является атаманом Оренбургского казачьего войска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Атамана Оренбургского казачьего войска Владимира Романова заподозрили в коррупции: якобы он незаконно занимает свою должность, а в кресло первого заместителя усадил близкого товарища, не имеющего отношения к казачеству. Председатель Фонда содействия президенту в борьбе с коррупцией Георгий Соболев направил заявление в свердловскую прокуратуру. В самом войске в разговоре с URA.RU назвали эту информацию не соответствующей действительности. Одно из заявлений направлено Борису Крылову Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Документ, который лег на стол главного свердловского прокурора Бориса Крылова, имеется в распоряжении агентства. В нем сказано, что в 2019 году Романов был утвержден указом президента Владимира Путина на должность атамана сроком на пять лет. Он истек 28 февраля текущего года. По уставу организации, атаман должен быть избран в течение последующих шести месяцев, то есть не позднее 28 августа. Однако, как пишет Соболев, выборы не состоялись. «Романов по настоящее время продолжает руководить Оренбургским войсковым казачьим обществом и подписывать распорядительные и финансовые документы, тем самым злоупотребляя и превышая свои должностные полномочия», — считает он. Романов также является советником губернатора по вопросам патриотического воспитания и казачества Фото: Илья Московец © URA.RU Также в фонде сочли странным, что на место первого заместителя Романов назначил своего товарища Александра Порядина, который якобы не имеет отношения к казачеству. «Таким образом, Оренбургское казачье общество („рога и копыта“)… продолжает осваивать бюджеты пяти субъектов Российской Федерации (Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей и республики Башкортостан), что подпадает под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ („Мошенничество“)», — написал в заявлении Соболев. Его он направил не только прокурору Крылову, но и губернаторам всех регионов, на территории которых присутствует Оренбургское казачье войско. В пресс-службе войска корреспонденту пояснили, что генерал-полковник Порядин является родовым казаком (то есть имеет казачьи корни) и в Оренбургском войсковом казачьем обществе исполняет обязанности первого зама на безвозмездной основе. Воинское звание он получил указом президента РФ как участник СВО. Вокруг Александра Порядина возникли споры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Казачий генерал Романов в настоящее время является временно исполняющим обязанности атамана Оренбургского войскового казачьего общества в соответствии с Уставом. Правлением и штабом общества ведется подготовка к отчетно-выборному Войсковому кругу (общему собранию). Одним из вопросов повестки станет избрание войскового атамана», — заявили представители организации. Они также отметили, что создатель Фонда содействия президенту в борьбе с коррупцией Соболев является атаманом некоммерческой организации хуторского казачьего общества «Хутор Калиновский» (НО ХКО «Хутор Калиновский»). «Решением Круга „Хутор Калиновский“ в 2019 году был выведен из состава Екатеринбургского отдельского казачьего общества „Исетская Линия“ „Пятый отдел Оренбургского казачьего войска“. Это связано с систематическим невыполнением приказов войскового атамана, атамана отдела и дискредитацией государственной службы российского казачества», — добавили в пресс-службе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Атамана Оренбургского казачьего войска Владимира Романова заподозрили в коррупции: якобы он незаконно занимает свою должность, а в кресло первого заместителя усадил близкого товарища, не имеющего отношения к казачеству. Председатель Фонда содействия президенту в борьбе с коррупцией Георгий Соболев направил заявление в свердловскую прокуратуру. В самом войске в разговоре с URA.RU назвали эту информацию не соответствующей действительности. Документ, который лег на стол главного свердловского прокурора Бориса Крылова, имеется в распоряжении агентства. В нем сказано, что в 2019 году Романов был утвержден указом президента Владимира Путина на должность атамана сроком на пять лет. Он истек 28 февраля текущего года. По уставу организации, атаман должен быть избран в течение последующих шести месяцев, то есть не позднее 28 августа. Однако, как пишет Соболев, выборы не состоялись. «Романов по настоящее время продолжает руководить Оренбургским войсковым казачьим обществом и подписывать распорядительные и финансовые документы, тем самым злоупотребляя и превышая свои должностные полномочия», — считает он. Также в фонде сочли странным, что на место первого заместителя Романов назначил своего товарища Александра Порядина, который якобы не имеет отношения к казачеству. «Таким образом, Оренбургское казачье общество („рога и копыта“)… продолжает осваивать бюджеты пяти субъектов Российской Федерации (Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей и республики Башкортостан), что подпадает под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ („Мошенничество“)», — написал в заявлении Соболев. Его он направил не только прокурору Крылову, но и губернаторам всех регионов, на территории которых присутствует Оренбургское казачье войско. В пресс-службе войска корреспонденту пояснили, что генерал-полковник Порядин является родовым казаком (то есть имеет казачьи корни) и в Оренбургском войсковом казачьем обществе исполняет обязанности первого зама на безвозмездной основе. Воинское звание он получил указом президента РФ как участник СВО. «Казачий генерал Романов в настоящее время является временно исполняющим обязанности атамана Оренбургского войскового казачьего общества в соответствии с Уставом. Правлением и штабом общества ведется подготовка к отчетно-выборному Войсковому кругу (общему собранию). Одним из вопросов повестки станет избрание войскового атамана», — заявили представители организации. Они также отметили, что создатель Фонда содействия президенту в борьбе с коррупцией Соболев является атаманом некоммерческой организации хуторского казачьего общества «Хутор Калиновский» (НО ХКО «Хутор Калиновский»). «Решением Круга „Хутор Калиновский“ в 2019 году был выведен из состава Екатеринбургского отдельского казачьего общества „Исетская Линия“ „Пятый отдел Оренбургского казачьего войска“. Это связано с систематическим невыполнением приказов войскового атамана, атамана отдела и дискредитацией государственной службы российского казачества», — добавили в пресс-службе.