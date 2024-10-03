Путин запустил реформу управления Россией

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Президент Владимир Путин запустил реформу управления страной
Президент Владимир Путин запустил реформу управления страной Фото:

Президент РФ Владимир Путин запустил изменения структурных принципов управления Россией. Этим назначение полпредом президента в УрФО Артема Жоги объяснил в интервью URA.RU политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

«Люди недалекие думают, что назначение Жоги — это пиаровский ход. Нет, это не пиаровский ход. Это начало изменения структурных принципов управления страной», — убежден Баширов.

По словам эксперта, постепенно будут уходить в прошлое «старые принципы формирования команд и взаимодействия с губернаторами». «Мы находимся в переходном периоде изменения управленческой структуры», — отметил Марат Баширов, объясняя не только смыслы назначения Жоги, но и в целом привлечения во власть участников СВО.

Указ о назначении Артема Жоги полномочным представителем президента в УрФО Владимир Путин подписал 2 октября. Ранее Жога занимал пост председателя парламента ДНР. Он также является одним из слушателей первого потока президентской кадровой платформы «Время героев».

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Президент РФ Владимир Путин запустил изменения структурных принципов управления Россией. Этим назначение полпредом президента в УрФО Артема Жоги объяснил в интервью URA.RU политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. «Люди недалекие думают, что назначение Жоги — это пиаровский ход. Нет, это не пиаровский ход. Это начало изменения структурных принципов управления страной», — убежден Баширов. По словам эксперта, постепенно будут уходить в прошлое «старые принципы формирования команд и взаимодействия с губернаторами». «Мы находимся в переходном периоде изменения управленческой структуры», — отметил Марат Баширов, объясняя не только смыслы назначения Жоги, но и в целом привлечения во власть участников СВО. Указ о назначении Артема Жоги полномочным представителем президента в УрФО Владимир Путин подписал 2 октября. Ранее Жога занимал пост председателя парламента ДНР. Он также является одним из слушателей первого потока президентской кадровой платформы «Время героев».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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