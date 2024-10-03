03 октября 2024

В Перми появятся кризисные квартиры для женщин в беде

© Служба новостей «URA.RU»
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В кризисной квартире женщины смогут пережить сложный период
В кризисной квартире женщины смогут пережить сложный период Фото:

В Перми волонтеры намерены оборудовать кризисные квартиры, в которых смогут жить женщины, попавшие в беду. Проект реализует благотворительная организация «Территория передышки», занимающаяся помощью бездомным.

«Планируем запустить работу кризисных квартир для женщин, которые оказались в ситуации бездомности по тем или иным причинам. Почему именно квартиры? Так мы сможем создать отдельное безопасное пространство только для женщин, что невозможно, например, при заселении в хостел», — говорится в telegram-канале «Территории передышки».

Сейчас авторы проекта ищут подходящую недвижимость. Они готовы арендовать трехкомнатную квартиру по цене до 40 тысяч рублей в месяц. Жилье «Территория передышки» обещает застраховать.

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В Перми волонтеры намерены оборудовать кризисные квартиры, в которых смогут жить женщины, попавшие в беду. Проект реализует благотворительная организация «Территория передышки», занимающаяся помощью бездомным. «Планируем запустить работу кризисных квартир для женщин, которые оказались в ситуации бездомности по тем или иным причинам. Почему именно квартиры? Так мы сможем создать отдельное безопасное пространство только для женщин, что невозможно, например, при заселении в хостел», — говорится в telegram-канале «Территории передышки». Сейчас авторы проекта ищут подходящую недвижимость. Они готовы арендовать трехкомнатную квартиру по цене до 40 тысяч рублей в месяц. Жилье «Территория передышки» обещает застраховать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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