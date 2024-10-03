В Перми появятся кризисные квартиры для женщин в беде

В Перми волонтеры намерены оборудовать кризисные квартиры, в которых смогут жить женщины, попавшие в беду. Проект реализует благотворительная организация «Территория передышки», занимающаяся помощью бездомным.
«Планируем запустить работу кризисных квартир для женщин, которые оказались в ситуации бездомности по тем или иным причинам. Почему именно квартиры? Так мы сможем создать отдельное безопасное пространство только для женщин, что невозможно, например, при заселении в хостел», — говорится в telegram-канале «Территории передышки».
Сейчас авторы проекта ищут подходящую недвижимость. Они готовы арендовать трехкомнатную квартиру по цене до 40 тысяч рублей в месяц. Жилье «Территория передышки» обещает застраховать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!