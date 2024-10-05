Основательница маркетплейса Wildberries официально сменила фамилию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в ТАССе, посвященная проведению первого окружного форума "Российская креативная неделя - Урал" с 24 по 25 апреля в Челябинске. 17 апреля 2024. Москва, бакальчук татьяна
Основательница Wildberries сменила фамилию с Бакальчук на Ким Фото:
новость из сюжета
Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна сменила фамилию с Бакальчук на Ким. Об этом она 5 октября сообщила в своем telegram-канале.

«Ким — теперь и официально», — отметила основательница маркетплейса в Telegram. О смене фамилии Татьяна объявила еще 23 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна сменила фамилию с Бакальчук на Ким. Об этом она 5 октября сообщила в своем telegram-канале. «Ким — теперь и официально», — отметила основательница маркетплейса в Telegram. О смене фамилии Татьяна объявила еще 23 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...