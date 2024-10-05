Основательница маркетплейса Wildberries официально сменила фамилию

Основательница Wildberries сменила фамилию с Бакальчук на Ким
новость из сюжетаСкандал вокруг сделки Wildberries с Russ
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна сменила фамилию с Бакальчук на Ким. Об этом она 5 октября сообщила в своем telegram-канале.
«Ким — теперь и официально», — отметила основательница маркетплейса в
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