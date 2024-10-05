Основательница маркетплейса Wildberries официально сменила фамилию

05 октября 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Основательница Wildberries сменила фамилию с Бакальчук на Ким Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна сменила фамилию с Бакальчук на Ким. Об этом она 5 октября сообщила в своем telegram-канале. «Ким — теперь и официально», — отметила основательница маркетплейса в Telegram . О смене фамилии Татьяна объявила еще 23 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна сменила фамилию с Бакальчук на Ким. Об этом она 5 октября сообщила в своем telegram-канале. «Ким — теперь и официально», — отметила основательница маркетплейса в Telegram. О смене фамилии Татьяна объявила еще 23 сентября.