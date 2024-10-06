Полиция ХМАО посоветовала автомобилистам поставить зимние шины из-за заморозков

Госавтоинспекция Сургутского района ХМАО порекомендовала водителям срочно перейти на зимние шины в связи с наступлением холодов. В telegram-канале ведомство сообщило, что из-за дождя или мокрого снега значительно увеличивается риск аварий на дорогах.
«Госавтоинспекция Сургутского района рекомендуется позаботиться о своевременной замене шин. В регион приходят холода, температурные показатели уже опускаются ниже ноля. При выпадении осадков в виде дождя или мокрого снега дорожное полотно меняет свои свойства, а при низких температурах образуется микропленка льда», — пояснили в Госавтоинспекции.
Водителям советуют переходить на зимние шины, когда среднесуточная температура опускается до +5...+7 °С, и обращать внимание на состояние протектора — его высота должна составлять не менее 4 мм. В дополнение к этому рекомендуется заполнить бачок стеклоомывателя «незамерзающей» жидкостью и провести балансировку колес. В условиях скользких дорог важно также соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей, чтобы снизить риск возникновения аварийных ситуаций.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО придут заморозки и снегопады. Об этом сообщили синоптики окружного гидрометеоцентра.
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