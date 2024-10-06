06 октября 2024
05 октября 2024

Полиция ХМАО посоветовала автомобилистам поставить зимние шины из-за заморозков

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям ХМАО советуют поменять шины на зимние из-за заморозков
Жителям ХМАО советуют поменять шины на зимние из-за заморозков Фото:

Госавтоинспекция Сургутского района ХМАО порекомендовала водителям срочно перейти на зимние шины в связи с наступлением холодов. В telegram-канале ведомство сообщило, что  из-за дождя или мокрого снега значительно увеличивается риск аварий на дорогах.

«Госавтоинспекция Сургутского района рекомендуется позаботиться о своевременной замене шин. В регион приходят холода, температурные показатели уже опускаются ниже ноля. При выпадении осадков в виде дождя или мокрого снега дорожное полотно меняет свои свойства, а при низких температурах образуется микропленка льда», — пояснили в Госавтоинспекции.

Водителям советуют переходить на зимние шины, когда среднесуточная температура опускается до +5...+7 °С, и обращать внимание на состояние протектора — его высота должна составлять не менее 4 мм. В дополнение к этому рекомендуется заполнить бачок стеклоомывателя «незамерзающей» жидкостью и провести балансировку колес. В условиях скользких дорог важно также соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей, чтобы снизить риск возникновения аварийных ситуаций.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО придут заморозки и снегопады. Об этом сообщили синоптики окружного гидрометеоцентра.

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Госавтоинспекция Сургутского района ХМАО порекомендовала водителям срочно перейти на зимние шины в связи с наступлением холодов. В telegram-канале ведомство сообщило, что  из-за дождя или мокрого снега значительно увеличивается риск аварий на дорогах. «Госавтоинспекция Сургутского района рекомендуется позаботиться о своевременной замене шин. В регион приходят холода, температурные показатели уже опускаются ниже ноля. При выпадении осадков в виде дождя или мокрого снега дорожное полотно меняет свои свойства, а при низких температурах образуется микропленка льда», — пояснили в Госавтоинспекции. Водителям советуют переходить на зимние шины, когда среднесуточная температура опускается до +5...+7 °С, и обращать внимание на состояние протектора — его высота должна составлять не менее 4 мм. В дополнение к этому рекомендуется заполнить бачок стеклоомывателя «незамерзающей» жидкостью и провести балансировку колес. В условиях скользких дорог важно также соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей, чтобы снизить риск возникновения аварийных ситуаций. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО придут заморозки и снегопады. Об этом сообщили синоптики окружного гидрометеоцентра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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