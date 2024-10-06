Цыган, угрожавший учителю в Челябинске, готовится к суду

Руслан Панченков ответит за свои действия Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

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Цыган Руслан Панченков, угрожавший расправой учителю школы №71 Челябинска, готовится к суду за свои действия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону 7 октября, расследование дела по факту угрозы убийством завершено.

«В настоящее время следственные действия завершены. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительное заключения и направления в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там отметили, что Панченков полностью признал вину. Не исключено, что это станет одним из смягчающих обстоятельств.

Панченков был задержан 19 сентября, сразу после того, как нагрубил учителю. Он обматерил женщину, при этом высказал в ее адрес угрозы расправой. Поводом стало то, что она сделала замечание его ребенку по поводу цыганского языка (педагог просил не разговаривать на цыганском языке, который непонятен учителю). После произошедшего у женщины был диагностирован инсульт. Ее экстренно госпитализировали.

Сначала на Панченкова составили лишь административный протокол по факту мелкого хулиганства. В наказание он получил 14 суток административного ареста. Но в действиях мужчины усмотрели более тяжкий состав. В результате на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза причинением тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до двух лет лишения свободы.