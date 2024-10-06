06 октября 2024

В Тюменской области двое мужчин сгорели в жилом доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая площадь пожара составила 88 квадратных метров
Общая площадь пожара составила 88 квадратных метров Фото:

В селе Ситниково (Тюменская область) во время пожара в жилом доме погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

«К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены двое погибших мужчин. Общая площадь пожара составила 88 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе.

Возгорание произошло днем 7 октября. Его тушили три единицы техники и восемь человек личного состава МЧС. Причина пожара неизвестна. 

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В селе Ситниково (Тюменская область) во время пожара в жилом доме погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.  «К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены двое погибших мужчин. Общая площадь пожара составила 88 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе. Возгорание произошло днем 7 октября. Его тушили три единицы техники и восемь человек личного состава МЧС. Причина пожара неизвестна. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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