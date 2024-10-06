В Тюменской области двое мужчин сгорели в жилом доме

Общая площадь пожара составила 88 квадратных метров
В селе Ситниково (Тюменская область) во время пожара в жилом доме погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены двое погибших мужчин. Общая площадь пожара составила 88 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе.
Возгорание произошло днем 7 октября. Его тушили три единицы техники и восемь человек личного состава МЧС. Причина пожара неизвестна.
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