Главный следователь ХМАО Мокшин идет на второй срок

Глава Следственного комитета ХМАО Михаил Мокшин останется руководить региональным ведомством на новый пятилетний срок. Его кандидатура была утверждена в Центральном аппарате.
«[Глава Следственного комитета России] Александр Бастрыкин утвердил Мокшина на очередной пятилетний срок в качестве руководителя Следственного комитета Югры. Перед переназначением с него также были сняты все взыскания», — рассказал URA.RU источник, близкий к силовым структурам. Информацию о назначении агентству подтвердили в следственном управлении региона.
Ожидалось, что пост главы Следственного комитета ХМАО после отставки Михаила Мокшина может занять первый замруководителя СУ СК по Тюменской области Дмитрий Шерман, который до этого 15 лет служит в Югре. Ранее он возглавлял должность первого заместителя главы СК ХМАО и в 2023 году переехал в Тюмень, однако по словам источника URA.RU, переезд Шерман воспринял как временную командировку и надеется вернуться в Югру, где у него осталась семья.
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