Арестованы поджигатели дома старушки-волонтера СВО из Нижнего Тагила. Видео

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, подсудимый, суд, арестант, наручники
Меру пресечения избрали в суде Нижнего Тагила (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) арестовали Савелия Русских и Илью Пастухова, обвиненных в покушении на убийство пенсионерки, которая помогает российским участникам спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Нижнего Тагила.

«Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, выслушав доводы сторон, ходатайство удовлетворил. Обвиняемые будут находиться в СИЗО до 1 декабря», — пояснили в инстанции.

Инцидент произошел на улице Красноармейской 1 октября. По версии следствия, Русских и Пастухов в масках подожгли дверь пенсионерки. Пожилую хозяйку квартиры спасли через окно. С ожогами ее госпитализировали. Сначала сообщалось, что молодые парни (им 18 и 19 лет) пошли на проступок из-за того, что женщина оказывает поддержку российским бойцам СВО. Но позже это опровергли.

«По предварительной информации, преступление подозреваемые совершили на почве личных неприязненных отношений с родственником потерпевшей. Молодые люди утверждают, что не знали, что там живет бабушка», — говорил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Злоумышленникам вменили умышленное повреждение чужого имущества и покушение на убийство, добавили в пресс-службе свердловского СКР.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) арестовали Савелия Русских и Илью Пастухова, обвиненных в покушении на убийство пенсионерки, которая помогает российским участникам спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Нижнего Тагила. «Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, выслушав доводы сторон, ходатайство удовлетворил. Обвиняемые будут находиться в СИЗО до 1 декабря», — пояснили в инстанции. Инцидент произошел на улице Красноармейской 1 октября. По версии следствия, Русских и Пастухов в масках подожгли дверь пенсионерки. Пожилую хозяйку квартиры спасли через окно. С ожогами ее госпитализировали. Сначала сообщалось, что молодые парни (им 18 и 19 лет) пошли на проступок из-за того, что женщина оказывает поддержку российским бойцам СВО. Но позже это опровергли. «По предварительной информации, преступление подозреваемые совершили на почве личных неприязненных отношений с родственником потерпевшей. Молодые люди утверждают, что не знали, что там живет бабушка», — говорил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Злоумышленникам вменили умышленное повреждение чужого имущества и покушение на убийство, добавили в пресс-службе свердловского СКР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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