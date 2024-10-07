Арестованы поджигатели дома старушки-волонтера СВО из Нижнего Тагила. Видео

07 октября 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Меру пресечения избрали в суде Нижнего Тагила (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) арестовали Савелия Русских и Илью Пастухова, обвиненных в покушении на убийство пенсионерки, которая помогает российским участникам спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Нижнего Тагила. «Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, выслушав доводы сторон, ходатайство удовлетворил. Обвиняемые будут находиться в СИЗО до 1 декабря», — пояснили в инстанции. Инцидент произошел на улице Красноармейской 1 октября. По версии следствия, Русских и Пастухов в масках подожгли дверь пенсионерки. Пожилую хозяйку квартиры спасли через окно. С ожогами ее госпитализировали. Сначала сообщалось, что молодые парни (им 18 и 19 лет) пошли на проступок из-за того, что женщина оказывает поддержку российским бойцам СВО. Но позже это опровергли. «По предварительной информации, преступление подозреваемые совершили на почве личных неприязненных отношений с родственником потерпевшей. Молодые люди утверждают, что не знали, что там живет бабушка», — говорил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Злоумышленникам вменили умышленное повреждение чужого имущества и покушение на убийство, добавили в пресс-службе свердловского СКР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) арестовали Савелия Русских и Илью Пастухова, обвиненных в покушении на убийство пенсионерки, которая помогает российским участникам спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Нижнего Тагила. «Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, выслушав доводы сторон, ходатайство удовлетворил. Обвиняемые будут находиться в СИЗО до 1 декабря», — пояснили в инстанции. Инцидент произошел на улице Красноармейской 1 октября. По версии следствия, Русских и Пастухов в масках подожгли дверь пенсионерки. Пожилую хозяйку квартиры спасли через окно. С ожогами ее госпитализировали. Сначала сообщалось, что молодые парни (им 18 и 19 лет) пошли на проступок из-за того, что женщина оказывает поддержку российским бойцам СВО. Но позже это опровергли. «По предварительной информации, преступление подозреваемые совершили на почве личных неприязненных отношений с родственником потерпевшей. Молодые люди утверждают, что не знали, что там живет бабушка», — говорил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Злоумышленникам вменили умышленное повреждение чужого имущества и покушение на убийство, добавили в пресс-службе свердловского СКР.