Пермские власти назвали итоги работы новых автобусных маршрутов

В Перми новые автобусные маршруты №31 и №79 перевезли более 60 тысяч человек за сентябрь. Их запустили с 1 сентября 2024 года.
«Новые №31 и 79 за первый месяц работы перевезли более 60 тысяч человек. Маршруты компенсировали маршрутные такси, прекративших работу из-за окончания срока действия свидетельств. Они обеспечили связь с социальными объектами и пересадочными узлами. В автобусах появилась возможность оплачивать проезд не только наличными и банковскими картами, но и проездными», — сообщается на сайте администрации Перми.
С 1 сентября 2024 года автобусами заменили четыре маршрутных такси. Автобус №79 (микрорайон Новый Крым — Пермский педагогический колледж) запустили вместо №5т и №8т. За месяц маршрут перевез 38,5 тысячи пассажиров. Его протяженность составляет примерно 25 километров в одном направлении. Плановое количество рейсов по будням — 68.
Автобус №31 (Комсомольская площадь — микрорайон Краснова — микрорайон Липовая гора) заменил №4т и №11т. За сентябрь автобусы малого класса перевезли 21,5 тысячи пассажиров. Длина маршрута в одну сторону — около 10 километров, а число рейсов в рабочие дни — 65.
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