В Перми новостройки продолжают дорожать, несмотря на снижение спроса

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 137,2 тысячи рублей
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 137,2 тысячи рублей Фото:

В Перми с июля по сентябрь 2024 года выросла стоимость квартир в строящихся домах. Прирост составил 5,4%, а средняя цена за объект достигла 6,8 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики федерального портала «Мир квартир».

«За последние три месяца в Перми общая цена квартиры увеличилась на 5,4% до 6,8 млн рублей. Квадратный метр подрос на 4,1% до 137,2 тысячи рублей», — сказано в исследовании.

Аналитики отметили, что с начала года стоимость пермских новостроек увеличилась еще больше — на 8,8%, а цена за «квадрат» — на 10,8%. При этом спрос на строящееся жилье снижается. С июня по август 2024 года в Перми продажи квартир на первичном рынке сократились на 27%.

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В Перми с июля по сентябрь 2024 года выросла стоимость квартир в строящихся домах. Прирост составил 5,4%, а средняя цена за объект достигла 6,8 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики федерального портала «Мир квартир». «За последние три месяца в Перми общая цена квартиры увеличилась на 5,4% до 6,8 млн рублей. Квадратный метр подрос на 4,1% до 137,2 тысячи рублей», — сказано в исследовании. Аналитики отметили, что с начала года стоимость пермских новостроек увеличилась еще больше — на 8,8%, а цена за «квадрат» — на 10,8%. При этом спрос на строящееся жилье снижается. С июня по август 2024 года в Перми продажи квартир на первичном рынке сократились на 27%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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