В Перми новостройки продолжают дорожать, несмотря на снижение спроса

В Перми с июля по сентябрь 2024 года выросла стоимость квартир в строящихся домах. Прирост составил 5,4%, а средняя цена за объект достигла 6,8 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики федерального портала «Мир квартир».
«За последние три месяца в Перми общая цена квартиры увеличилась на 5,4% до 6,8 млн рублей. Квадратный метр подрос на 4,1% до 137,2 тысячи рублей», — сказано в исследовании.
Аналитики отметили, что с начала года стоимость пермских новостроек увеличилась еще больше — на 8,8%, а цена за «квадрат» — на 10,8%. При этом спрос на строящееся жилье снижается. С июня по август 2024 года в Перми продажи квартир на первичном рынке сократились на 27%.
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