Президент Владимир Путин готовится к отказу Украины от транзита российского газа с 1 января 2025 года. На двусторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве Путин заявил о важности совместных проектов в сфере энергетики. Как объяснил URA.RU независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов, новую схему поставок газа в Европу могут организовать с участием Азербайджана. Это устроит все заинтересованные стороны.
В Кремле на полях саммита глав государств-участников СНГ Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В начале переговоров российский лидер отметил, что уже успел пообщаться с Алиевым «с глазу на глаз» перед переговорами в Кремле.
«Отношения развиваются позитивно, мы отмечали это еще во время визита в Азербайджан: четыре с лишним — 4,3 — миллиарда долларов торговый оборот, четыре с лишним миллиарда — наши прямые инвестиции в азербайджанскую экономику, много хороших, интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития. Они все перспективные, они все реальные, живые проекты — и двусторонние, и многосторонние», — заявил Путин.
Президент Азербайджана поблагодарил российского лидера за возможность встретиться в Москве. Алиев отметив, что с прошлых переговоров с Путиным в августе в Баку «динамика двусторонних отношений достаточно заметная». Сегодня также хорошая возможность еще раз пройтись по основным вопросам, потому что повестка дня достаточно обширная, добавил Алиев.
На достаточно частых контактах с азербайджанской стороной Россия может обсуждать альтернативный способ поставок российского газа через Украину, считает Владимир Демидов. В июле, выступая на международном медиафоруме в Шуше, Алиев сообщил, что Баку ведет переговоры с Москвой по поводу поставок российского газа в Европу через азербайджанскую систему. Договор о поставках голубого топлива через Украину заканчивается уже 1 января 2025 года. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 октября на переговорах в Словакии заявил, что Киев не будет его продлевать.
По мнению Демидова, транзит газа в Европу вряд ли прекратится, несмотря на заявления украинских политиков. От поставок российского голубого топлива зависят не только Словакия и Венгрия, но и Австрия, причем более чем на 30%, отметил эксперт.
«Один из вариантов — использование азербайджанской компании SOCAR или австрийской OMV, которые будут покупать российский газ на границе Украины и России, и дальше это уже будет не российский газ. Украине продолжат платить за транзит, но эти деньги будет давать новый владелец газа», — объяснил Демидов.
По словам собеседника URA.RU, новая схема будет выгодна всем ее участникам. «России выгодно поставлять газ, потому что цена покупки газа на Западе выше, чем на Востоке. Продавец, покупатели и посредники, которые получат комиссию, заинтересованы в этом, плюс Украина. Все стороны заинтересованы. Политические заявления могут отличаться, но я сомневаюсь, что транзит газа будет прекращен», — резюмировал Демидов.
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