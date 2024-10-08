«Это болезнь»: накануне встречи Путина и Пашиняна обсудили квадроберов. Видео

Главы МИД Армении и РФ обсудили квадроберов перед встречей Пашиняна и Путина
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , маска, квадробер, кошачья маска
Квадроберы, по мнению Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна, являются проблемой Фото:

Главы МИД Армении и России обсудили проблему квадроберов (субкультурного движения, которое заключается в том, что несовершеннолетние надевают маски животных и перенимают их повадки). Соответствующий диалог произошел перед встречей премьер-министра Армении Никола Пашиняна с российским главой Владимиром Путиным.

«Квадроберы. В собак наряжаются дети. Одна из самых главных новостей. Ходят как животные», — озвучил российский глава МИД Сергей Лавров. Видео передает Shot. «А, это новое движение которое? Я видел, но само явление незнакомо», — ответил армянский лидер международного ведомства Арарат Мирзоян. По итогу они пришли к общему выводу, что данная субкультура, по их мнению, является болезнью.

В России в последние несколько месяцев активно начала подниматься тема квадроберов. Общественность разделилась на два лагеря. Одни считают, что это движение безобидное и вскоре оно сойдет на нет. Другие же уверены, что такие дети приносят вред обществу

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Главы МИД Армении и России обсудили проблему квадроберов (субкультурного движения, которое заключается в том, что несовершеннолетние надевают маски животных и перенимают их повадки). Соответствующий диалог произошел перед встречей премьер-министра Армении Никола Пашиняна с российским главой Владимиром Путиным. «Квадроберы. В собак наряжаются дети. Одна из самых главных новостей. Ходят как животные», — озвучил российский глава МИД Сергей Лавров. Видео передает Shot. «А, это новое движение которое? Я видел, но само явление незнакомо», — ответил армянский лидер международного ведомства Арарат Мирзоян. По итогу они пришли к общему выводу, что данная субкультура, по их мнению, является болезнью. В России в последние несколько месяцев активно начала подниматься тема квадроберов. Общественность разделилась на два лагеря. Одни считают, что это движение безобидное и вскоре оно сойдет на нет. Другие же уверены, что такие дети приносят вред обществу
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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