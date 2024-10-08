Пермский губернатор обсудил с главой «Газпрома» ход газификации региона

В Пермском крае в 2024 году «Газпром» газифицировал 22 населенных пункта в разных муниципалитетах. Сейчас компания строит в регионе еще 10 газопроводов. Об этом шла речь в ходе деловой встречи губернатора Дмитрия Махонина и главы «Газпрома» Алексея Миллера. Стороны обсудили важные направления совместной работы и планы по развитию газификации Прикамья.
«В текущем году „Газпром“ завершил строительно-монтажные работы по пяти межпоселковым газопроводам к 22 деревням и селам Карагайского, Кишертского, Очерского и Чайковского округов. Это позволит обеспечить газом более 1,8 тысяч домовладений и 12 котельных. Сейчас строится еще 10 газопроводов к 37 населенным пунктам. Они находятся в Верещагинском, Очерском, Пермском, Суксунском, Уинском, Юсьвинском, Нытвенском, Красновишерском и Чердынском округах. Компания также ведет подготовку к старту строительства еще 12 газопроводов в 16 округах», — сообщается на сайте правительства Пермского края.
Одновременно «Газпром» расширяет уже действующую в Пермском крае инфраструктуру. Это нужно, в том числе, для подключения новых потребителей в уже газифицированных селах и деревнях. С 2021 года повышены мощности трех газораспределительных станций (ГРС). Это станции «Петрушата», «Соликамск» и «Яйва». Их общая ежегодная производительность выросла почти на 40% или на 1,4 млрд кубических метров. Сейчас также ведется модернизация ГРС «Березники-1».
Развитие газификации региона дает возможности для расширения использования газа в качестве экологичного и экономичного моторного топлива. Сеть объектов ПАО «Газпром» для заправки машин природным газом в Прикамье сейчас насчитывает 16 станций. Компания также рассматривает возможность строительства новых объектов и реализует в регионе ряд социально значимых проектов. Среди них — помощь в реконструкции пермского стадиона «Юность».
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