Метро, «путинский автобан» и платный проезд по ЕКАД: первые заявления главы свердловского минтранса

Свердловский участок трассы М-12 полностью запустят к июню 2025 года

09 октября 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Александр Толкачев возглавил минтранс в июне, а до этого долгие годы руководил Талицей Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава свердловского минтранса Александр Толкачев, возглавивший ведомство четыре месяца назад, впервые вышел к журналистам. За час общения он рассказал, что на расширение северной части ЕКАД потребуется порядка 80 миллиардов рублей, а свердловский участок трассы Москва-Казань-Екатеринбург полностью закончат только к июню 2026 года. Эти и другие заявления министра — в сбойке URA.RU. Срыв главной дорожной стройки Екатеринбурга Строительство развязки у концерна «Калина» не будет закончено до конца года — из-за банкротства подрядчика, компании «АльмакорГруп». Сейчас власти ищут решения, чтобы перезаключить контракт. «Либо это будет та же структура, которая руководит компанией, либо другая. Основное тело объекта понятно — технически все вопросы закрыты, но съезды пока под большим вопросом», — сказал Толкачев. Как ранее сообщало URA.RU, производство по делу о банкротстве организации было возбуждено по искам банков и нескольких фирм. На начало 2024 года «АльмакорГруп» задолжал 194,4 миллиона рублей. При этом стоимость строительства развязки растет. По данным URA.RU, потребуется еще 1,3 млрд. (Возможный) коллапс в городах Толкачева попросили дать оценку проводимой властями Екатеринбурга транспортной реформы. Говоря о минусах и рисках, чиновник предупредил: как только водителям повысят зарплаты, возникнет острый кадровый дефицит в соседних городах. Также Толкачев пока не уверен, что переход на брутто-контракты с перевозчиками гарантирует повышение качества услуг. Новость по теме Новый министр высказался о второй ветке метро в Екатеринбурге Расширение ЕКАД Северное полукольцо ЕКАД до сих пор остается проблемой для властей, так как на него идет большая транспортная нагрузка со стороны Серова и Нижнего Тагила, признался министр. Один из вариантов решения — привлечь к строительству дополнительных полос концессионера. «Решаем этот вопрос с Автодором и Минтрансом РФ, чтобы продолжать работы, привлекать федеральное финансирование. Требуется порядка 80 млрд рублей», — заявил Толкачев. В случае, если к работам привлекут концессионера, проезд по дороге может стать платным. Но только не для жителей Свердловской области. Пул компаний, готовых взять объект в концессию, широкий. В списке, например, «Свердловскавтодор». Когда полностью отремонтируют свердловский участок «путинского автобана» Закончить все работы на участке трассы М-12 Дюртюли — Ачит (часть дороги Москва — Казань — Екатеринбург, негласно именуемой «путинским автобаном», так как строится по поручению президента Владимира Путина) планировалось к концу года. По словам Толкачева, в целом так и получается, однако какие-то работы — укладка асфальта, высадка зеленых насаждений будет только весной 2025 года. Поэтому окончательным сроком сдачи работ власти называют июнь 2025 года. Частью «путинского автобана» является Пермский тракт, где также идут строительные работы. Из-за этого автомобилисты постоянно стоят в пробках. Будущее второй ветки подземного метро в Екатеринбурге… Свердловские власти продолжают искать финансирование для второй ветки метро в Екатеринбурге, заявил Александр Толкачев. А также рассматривают новые направления. Например, из Академического. «Но все упирается в деньги, большая нагрузка на губернаторе, который продвигает это все. Метро — одна из задач, которую он передо мной поставил», — признался министр. …и наземного Работы на Пермском тракте ведутся с 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Не отказываются власти и от проекта Екатеринбургского центрального пассажирского кольца (в разговорах именуется «наземным метро»). Со стороны региона все подготовительные работы и обязательства выполнены, теперь слово за РЖД. При этом условия, при которых будет реализован проект, меняются. «Сегодня вся концепция развития железнодорожного транспорта и движения транспортного потока сместилась: если раньше оно шло в сторону запада, то сегодня на восток. Есть вопросы, но то, что маршрут „Новокольцовский“ для нас перспективен, это очевидно. Также как и железная вокруг Екатеринбурга», — пояснил Толкачев. Новые маршруты для «Львенка» Трамвайная линия из Екатеринбурга Верхнюю Пышму, по которым курсируют знаменитые «Львята», может быть продлена как минимум еще по Уралмашу. Пускать трамваи дальше, в том числе в сторону парка Маяковского, как это планировалось раньше, будет проблематично: система изношена, а «Львята» — новые, поэтому идея может иметь последствия. «Но то, что „Львенок“ надо вытаскивать из Пышмы, мы понимаем. Будет много затрат и по нагрузке электрической, и по строительству депо. Сейчас обсуждаем эти вопросы и с администрацией Верхней Пышмы, и с концессионером», — сообщил министр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава свердловского минтранса Александр Толкачев, возглавивший ведомство четыре месяца назад, впервые вышел к журналистам. За час общения он рассказал, что на расширение северной части ЕКАД потребуется порядка 80 миллиардов рублей, а свердловский участок трассы Москва-Казань-Екатеринбург полностью закончат только к июню 2026 года. Эти и другие заявления министра — в сбойке URA.RU. Срыв главной дорожной стройки Екатеринбурга Строительство развязки у концерна «Калина» не будет закончено до конца года — из-за банкротства подрядчика, компании «АльмакорГруп». Сейчас власти ищут решения, чтобы перезаключить контракт. «Либо это будет та же структура, которая руководит компанией, либо другая. Основное тело объекта понятно — технически все вопросы закрыты, но съезды пока под большим вопросом», — сказал Толкачев. Как ранее сообщало URA.RU, производство по делу о банкротстве организации было возбуждено по искам банков и нескольких фирм. На начало 2024 года «АльмакорГруп» задолжал 194,4 миллиона рублей. При этом стоимость строительства развязки растет. По данным URA.RU, потребуется еще 1,3 млрд. (Возможный) коллапс в городах Толкачева попросили дать оценку проводимой властями Екатеринбурга транспортной реформы. Говоря о минусах и рисках, чиновник предупредил: как только водителям повысят зарплаты, возникнет острый кадровый дефицит в соседних городах. Также Толкачев пока не уверен, что переход на брутто-контракты с перевозчиками гарантирует повышение качества услуг. Расширение ЕКАД Северное полукольцо ЕКАД до сих пор остается проблемой для властей, так как на него идет большая транспортная нагрузка со стороны Серова и Нижнего Тагила, признался министр. Один из вариантов решения — привлечь к строительству дополнительных полос концессионера. «Решаем этот вопрос с Автодором и Минтрансом РФ, чтобы продолжать работы, привлекать федеральное финансирование. Требуется порядка 80 млрд рублей», — заявил Толкачев. В случае, если к работам привлекут концессионера, проезд по дороге может стать платным. Но только не для жителей Свердловской области. Пул компаний, готовых взять объект в концессию, широкий. В списке, например, «Свердловскавтодор». Когда полностью отремонтируют свердловский участок «путинского автобана» Закончить все работы на участке трассы М-12 Дюртюли — Ачит (часть дороги Москва — Казань — Екатеринбург, негласно именуемой «путинским автобаном», так как строится по поручению президента Владимира Путина) планировалось к концу года. По словам Толкачева, в целом так и получается, однако какие-то работы — укладка асфальта, высадка зеленых насаждений будет только весной 2025 года. Поэтому окончательным сроком сдачи работ власти называют июнь 2025 года. Частью «путинского автобана» является Пермский тракт, где также идут строительные работы. Из-за этого автомобилисты постоянно стоят в пробках. Будущее второй ветки подземного метро в Екатеринбурге… Свердловские власти продолжают искать финансирование для второй ветки метро в Екатеринбурге, заявил Александр Толкачев. А также рассматривают новые направления. Например, из Академического. «Но все упирается в деньги, большая нагрузка на губернаторе, который продвигает это все. Метро — одна из задач, которую он передо мной поставил», — признался министр. …и наземного Не отказываются власти и от проекта Екатеринбургского центрального пассажирского кольца (в разговорах именуется «наземным метро»). Со стороны региона все подготовительные работы и обязательства выполнены, теперь слово за РЖД. При этом условия, при которых будет реализован проект, меняются. «Сегодня вся концепция развития железнодорожного транспорта и движения транспортного потока сместилась: если раньше оно шло в сторону запада, то сегодня на восток. Есть вопросы, но то, что маршрут „Новокольцовский“ для нас перспективен, это очевидно. Также как и железная вокруг Екатеринбурга», — пояснил Толкачев. Новые маршруты для «Львенка» Трамвайная линия из Екатеринбурга Верхнюю Пышму, по которым курсируют знаменитые «Львята», может быть продлена как минимум еще по Уралмашу. Пускать трамваи дальше, в том числе в сторону парка Маяковского, как это планировалось раньше, будет проблематично: система изношена, а «Львята» — новые, поэтому идея может иметь последствия. «Но то, что „Львенок“ надо вытаскивать из Пышмы, мы понимаем. Будет много затрат и по нагрузке электрической, и по строительству депо. Сейчас обсуждаем эти вопросы и с администрацией Верхней Пышмы, и с концессионером», — сообщил министр.