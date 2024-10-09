Суд оштрафовал свердловскую колдунью за плохую работу

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Мошенница, выдававшая себя за колдунью, попала под уголовное дело Фото:

В Белоярском (Свердловская область) 25-летняя женщина, которая проводила эзотерические обряды, уверяя клиентов о снятии порчи за деньги, попала под уголовное дело. Суд признал обвиняемую аферисткой и оштрафовал на 50 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуре.

«Осужденная разместила в одной из социальных сетей заведомо ложные сведения об оказании услуг эзотерического характера — проведении ритуалов по снятию порчи и чистке, не обладая данными способностями», — пояснили в ведомстве. В течение почти двух лет женщина обманывала двух клиентов, которые заплатили ей более 30 тысяч рублей.

Свою вину обвиняемая признала, возместив в полном объеме причиненный ущерб. «Белоярский райсуд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», — следует из сообщения.

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В Белоярском (Свердловская область) 25-летняя женщина, которая проводила эзотерические обряды, уверяя клиентов о снятии порчи за деньги, попала под уголовное дело. Суд признал обвиняемую аферисткой и оштрафовал на 50 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуре. «Осужденная разместила в одной из социальных сетей заведомо ложные сведения об оказании услуг эзотерического характера — проведении ритуалов по снятию порчи и чистке, не обладая данными способностями», — пояснили в ведомстве. В течение почти двух лет женщина обманывала двух клиентов, которые заплатили ей более 30 тысяч рублей. Свою вину обвиняемая признала, возместив в полном объеме причиненный ущерб. «Белоярский райсуд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», — следует из сообщения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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