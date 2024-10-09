Суд оштрафовал свердловскую колдунью за плохую работу

09 октября 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Мошенница, выдававшая себя за колдунью, попала под уголовное дело Фото: Илья Московец © URA.RU В Белоярском (Свердловская область) 25-летняя женщина, которая проводила эзотерические обряды, уверяя клиентов о снятии порчи за деньги, попала под уголовное дело. Суд признал обвиняемую аферисткой и оштрафовал на 50 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуре. «Осужденная разместила в одной из социальных сетей заведомо ложные сведения об оказании услуг эзотерического характера — проведении ритуалов по снятию порчи и чистке, не обладая данными способностями», — пояснили в ведомстве. В течение почти двух лет женщина обманывала двух клиентов, которые заплатили ей более 30 тысяч рублей. Свою вину обвиняемая признала, возместив в полном объеме причиненный ущерб. «Белоярский райсуд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», — следует из сообщения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белоярском (Свердловская область) 25-летняя женщина, которая проводила эзотерические обряды, уверяя клиентов о снятии порчи за деньги, попала под уголовное дело. Суд признал обвиняемую аферисткой и оштрафовал на 50 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуре. «Осужденная разместила в одной из социальных сетей заведомо ложные сведения об оказании услуг эзотерического характера — проведении ритуалов по снятию порчи и чистке, не обладая данными способностями», — пояснили в ведомстве. В течение почти двух лет женщина обманывала двух клиентов, которые заплатили ей более 30 тысяч рублей. Свою вину обвиняемая признала, возместив в полном объеме причиненный ущерб. «Белоярский райсуд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», — следует из сообщения.