Власти готовят новые налоговые льготы для россиян

10 октября 2024 в 03:38 Размер текста - 17 +

ЦБ поддержали введение новой льготы для долгосрочных полисов страхования жизни Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России готовят новые налоговые льготы для полисов накопительного, инвестиционного и долевого страхования жизни (НСЖ, ИСЖ и ДСЖ). Об этом сообщил замдиректора департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов. «В Центробанке поддерживают введение новой льготы для долгосрочных полисов страхования жизни. Регулятор участвует в этом обсуждении вместе с Минфином», — заявил «Известиям» Теплов. В Центробанке считают, что данное послабление может быть аналогичным тому, что сейчас действует на ИИС (это специальный инвестиционный счет): освобождение от налога на доход за длительное владение бумагами (от 10 лет). Минфин уже готовит поправки по налоговым вычетам для ДСЖ, который заработает с 2025-го, пишет газета. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с 1 января 2024 года появился новый инструмент долгосрочных сбережений россиян — добровольные накопления в негосударственных фондах. Средства граждан до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы государством. Путин считает, что такой же механизм нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России готовят новые налоговые льготы для полисов накопительного, инвестиционного и долевого страхования жизни (НСЖ, ИСЖ и ДСЖ). Об этом сообщил замдиректора департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов. «В Центробанке поддерживают введение новой льготы для долгосрочных полисов страхования жизни. Регулятор участвует в этом обсуждении вместе с Минфином», — заявил «Известиям» Теплов. В Центробанке считают, что данное послабление может быть аналогичным тому, что сейчас действует на ИИС (это специальный инвестиционный счет): освобождение от налога на доход за длительное владение бумагами (от 10 лет). Минфин уже готовит поправки по налоговым вычетам для ДСЖ, который заработает с 2025-го, пишет газета. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с 1 января 2024 года появился новый инструмент долгосрочных сбережений россиян — добровольные накопления в негосударственных фондах. Средства граждан до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы государством. Путин считает, что такой же механизм нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета, пишет «Национальная служба новостей».