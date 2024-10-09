Тюменское правительство заплатит сотни миллионов за ремонт старых домов

В Тюмени начали подбирать подрядчиков для работ по капитальному ремонту жилья

10 октября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

У домов в Тюменской области обновят кровли, фасады и коммуникации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменское правительство начало подбирать подрядчиков для капитального ремонта жилья в следующие два года. Исполнителям предстоит провести оценку ремонтного фонда, внести корректировки в уже существующие проекты и заняться непосредственно работами, поясняют карточки торгов, размещенных на площадке «Сбербанк-АСТ». «Зарегистрировано 32 объявления о начале торгов. Заказчик во всех случаях — „Фонд капитального ремонта Тюменской области“. Стоимость лотов в каждом случае разная, все лоты пройдут стадию приема заявок до конца октября», — гласит информация о торгах. Общая стоимость всех лотов превышает 150 млн рублей. Работы предстоит выполнять как в Тюмени, так и в других городах области. В частности, в порядок планируют привести несколько домов в Вагайском, Ярковском, Ишимском и Тюменском районах. В самой Тюмени обновят здания на улицах Геологоразведчиков и 70 лет Октября. Больше всего работ предстоит в Тобольске и Тобольском районе — здесь под капитальный ремонт попадут дома в поселках Сумкино, десятом и шестом микрорайонах, а также в Иртышском. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени появляется все больше проектов комплексного развития территорий. В частности, сейчас власти изымают дома для проведения КРТ на улицах Кемеровской и Саратовской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменское правительство начало подбирать подрядчиков для капитального ремонта жилья в следующие два года. Исполнителям предстоит провести оценку ремонтного фонда, внести корректировки в уже существующие проекты и заняться непосредственно работами, поясняют карточки торгов, размещенных на площадке «Сбербанк-АСТ». «Зарегистрировано 32 объявления о начале торгов. Заказчик во всех случаях — „Фонд капитального ремонта Тюменской области“. Стоимость лотов в каждом случае разная, все лоты пройдут стадию приема заявок до конца октября», — гласит информация о торгах. Общая стоимость всех лотов превышает 150 млн рублей. Работы предстоит выполнять как в Тюмени, так и в других городах области. В частности, в порядок планируют привести несколько домов в Вагайском, Ярковском, Ишимском и Тюменском районах. В самой Тюмени обновят здания на улицах Геологоразведчиков и 70 лет Октября. Больше всего работ предстоит в Тобольске и Тобольском районе — здесь под капитальный ремонт попадут дома в поселках Сумкино, десятом и шестом микрорайонах, а также в Иртышском. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени появляется все больше проектов комплексного развития территорий. В частности, сейчас власти изымают дома для проведения КРТ на улицах Кемеровской и Саратовской.