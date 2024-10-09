В ЯНАО построят новый дом для животных

В Губкинском (ЯНАО) построят дом для безнадзорных кошек и собак. Городской приют появится на территории панель 30. Об этом URA.RU стало известно из тендера, размещенного на сайте госзакупок.
«Строительство приюта для безнадзорных животных, расположенного на территории городского округа города Губкинского, по адресу: панель 30. Строительство которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации», — сообщают в тендере на сайте ЕИС закупки.
Стоимость контракта составляет — 2 365 269 рублей. На данный момент в городе действует единственный приют для животных по адресу: панель 4.
Ранее URA.RU сообщило, что в Тазовском (ЯНАО) зоозащитники приехали проверить своих подопечных в приют для бездомных животных, но не смогли попасть внутрь. Снаружи был слышен вой собак, а в мисках животных отсутствовала еда.
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