09 октября 2024

Губернатор Кухарук назвал дату объявления нового состава правительства ХМАО. Инсайд

Кухарук объявит новый состав правительства ХМАО 14 октября
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом правительства в ожидании новых топ-чиновников
Дом правительства в ожидании новых топ-чиновников Фото:
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Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявит новый состав правительства ХМАО в понедельник, 14 октября. Он заявил об этом подчиненным на утреннем заседании кабмина 10 октября, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте на условиях анонимности.

«Губернатор сообщил, что новый состав правительства будет оглашен в понедельник,14 октября. Кухарук поблагодарил чиновников за совместную работу в период его деятельности в статусе врио главы региона и за турне по муниципалитетам. Ответственным за формирование нового назначен глава аппарата губернатора Анатолий Уткин», — сообщил инсайдер.

Повестка заседания опубликована на сайте окружного правительства. Из нее следует, что чиновники рассматривали текущие вопросы, в том числе, корректировку бюджета. «Новых лиц из числа тех, кому прочат посты в югорском кабмине, на заседании не было», — отметил собеседник агентства.

В департамент внутренней политики направлен запрос о сроках объявления нового состава правительства. Ответ ожидается.

Согласно законодательству автономного округа, контракты с вице-губернаторами заключаются на срок полномочий главы региона. После отставки с этого поста Натальи Комаровой 30 мая члены ее кабмина подписывали дополнительные соглашения о работе. Таким образом, правительство Югры провело последнее заседание в старом составе.

Новый губернатор Руслан Кухарук запустил активную стадию смены кабмина в понедельник 7 октября — югорские элиты поделились информацией, что глава региона приглашал к себе подчиненных и объявлял им либо об отставке, либо о намерении заключить новый контракт.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявит новый состав правительства ХМАО в понедельник, 14 октября. Он заявил об этом подчиненным на утреннем заседании кабмина 10 октября, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте на условиях анонимности. «Губернатор сообщил, что новый состав правительства будет оглашен в понедельник,14 октября. Кухарук поблагодарил чиновников за совместную работу в период его деятельности в статусе врио главы региона и за турне по муниципалитетам. Ответственным за формирование нового назначен глава аппарата губернатора Анатолий Уткин», — сообщил инсайдер. Повестка заседания опубликована на сайте окружного правительства. Из нее следует, что чиновники рассматривали текущие вопросы, в том числе, корректировку бюджета. «Новых лиц из числа тех, кому прочат посты в югорском кабмине, на заседании не было», — отметил собеседник агентства. В департамент внутренней политики направлен запрос о сроках объявления нового состава правительства. Ответ ожидается. Согласно законодательству автономного округа, контракты с вице-губернаторами заключаются на срок полномочий главы региона. После отставки с этого поста Натальи Комаровой 30 мая члены ее кабмина подписывали дополнительные соглашения о работе. Таким образом, правительство Югры провело последнее заседание в старом составе. Новый губернатор Руслан Кухарук запустил активную стадию смены кабмина в понедельник 7 октября — югорские элиты поделились информацией, что глава региона приглашал к себе подчиненных и объявлял им либо об отставке, либо о намерении заключить новый контракт.
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