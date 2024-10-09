Губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявит новый состав правительства ХМАО в понедельник, 14 октября. Он заявил об этом подчиненным на утреннем заседании кабмина 10 октября, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте на условиях анонимности.
«Губернатор сообщил, что новый состав правительства будет оглашен в понедельник,14 октября. Кухарук поблагодарил чиновников за совместную работу в период его деятельности в статусе врио главы региона и за турне по муниципалитетам. Ответственным за формирование нового назначен глава аппарата губернатора Анатолий Уткин», — сообщил инсайдер.
Повестка заседания опубликована на сайте окружного правительства. Из нее следует, что чиновники рассматривали текущие вопросы, в том числе, корректировку бюджета. «Новых лиц из числа тех, кому прочат посты в югорском кабмине, на заседании не было», — отметил собеседник агентства.
В департамент внутренней политики направлен запрос о сроках объявления нового состава правительства. Ответ ожидается.
Согласно законодательству автономного округа, контракты с вице-губернаторами заключаются на срок полномочий главы региона. После отставки с этого поста Натальи Комаровой 30 мая члены ее кабмина подписывали дополнительные соглашения о работе. Таким образом, правительство Югры провело последнее заседание в старом составе.
Новый губернатор Руслан Кухарук запустил активную стадию смены кабмина в понедельник 7 октября — югорские элиты поделились информацией, что глава региона приглашал к себе подчиненных и объявлял им либо об отставке, либо о намерении заключить новый контракт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!