Феминистку, снимавшуюся в рекламе Reebok, признали террористкой и экстремисткой

10 октября 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Маршенкулова* была внесена в список террористов и экстремистов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Активистку и феминистку, которая снималась в рекламе бренда спортивной одежды Reebok, Залину Маршенкулову* (признана в РФ иноагентом) Росфинмониторинг признал террористкой и экстремисткой. Об этом говорится на официальном сайте службы. «Маршенкулова Залина Хамидовна*, 05.06.1986 г. р., г. Баксан Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики», — говорится на сайте службы. Ранее Маршенкулова была арестована заочно по решению суда в Москве. Обвинение, предъявленное активистке, связано с оправданием терроризма. Также в решении суда указано, что ее заключат под стражу на два месяца с момента фактического задержания. *Залина Маршенкулова — признана в России иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активистку и феминистку, которая снималась в рекламе бренда спортивной одежды Reebok, Залину Маршенкулову* (признана в РФ иноагентом) Росфинмониторинг признал террористкой и экстремисткой. Об этом говорится на официальном сайте службы. «Маршенкулова Залина Хамидовна*, 05.06.1986 г. р., г. Баксан Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики», — говорится на сайте службы. Ранее Маршенкулова была арестована заочно по решению суда в Москве. Обвинение, предъявленное активистке, связано с оправданием терроризма. Также в решении суда указано, что ее заключат под стражу на два месяца с момента фактического задержания. *Залина Маршенкулова — признана в России иноагентом