Феминистку, снимавшуюся в рекламе Reebok, признали террористкой и экстремисткой

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Создательница информационного ресурса Breaking Mad, лицо рекламы Reebok Залина Маршенкулова. Екатеринбург
Маршенкулова* была внесена в список террористов и экстремистов Фото:

Активистку и феминистку, которая снималась в рекламе бренда спортивной одежды Reebok, Залину Маршенкулову* (признана в РФ иноагентом) Росфинмониторинг признал террористкой и экстремисткой. Об этом говорится на официальном сайте службы.

«Маршенкулова Залина Хамидовна*, 05.06.1986 г. р., г. Баксан Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики», — говорится на сайте службы. Ранее Маршенкулова была арестована заочно по решению суда в Москве. Обвинение, предъявленное активистке, связано с оправданием терроризма. Также в решении суда указано, что ее заключат под стражу на два месяца с момента фактического задержания.

*Залина Маршенкулова — признана в России иноагентом

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Активистку и феминистку, которая снималась в рекламе бренда спортивной одежды Reebok, Залину Маршенкулову* (признана в РФ иноагентом) Росфинмониторинг признал террористкой и экстремисткой. Об этом говорится на официальном сайте службы. «Маршенкулова Залина Хамидовна*, 05.06.1986 г. р., г. Баксан Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики», — говорится на сайте службы. Ранее Маршенкулова была арестована заочно по решению суда в Москве. Обвинение, предъявленное активистке, связано с оправданием терроризма. Также в решении суда указано, что ее заключат под стражу на два месяца с момента фактического задержания. *Залина Маршенкулова — признана в России иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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