Приуральцы смогут попробовать черный сыр со вкусом лимона

В Аксарке (ЯНАО) пройдет дегустация на котором смогут попробовать эксклюзивный черный сыр со вкусом лимона. Об этом сообщает магазин местной продукции.
«В магазине будет проходить дегустация сыров сыроварни МУП СХК Ноябрьский, где вы можете продегустировать все их сырные продукты», — передает страница VK, посвященная магазину в Аксарке.
Жителям и гостям региона предоставляется возможность посетить дегустацию сырных деликатесов, которая состоится в магазине 11 октября. Мероприятие пройдет с 15:00 до 19:00. Участники события смогут не только оценить изысканные вкусы, но и приобрести понравившиеся им продукты.
Ранее URA.RU сообщало о том, как казаки посетили село Аксарка. Атаман Сибирского казачьего войска Андрей Тимошенко обсудил на собрании финансирование военного обеспечения казаков.
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В Аксарке (ЯНАО) пройдет дегустация на котором смогут попробовать эксклюзивный черный сыр со вкусом лимона. Об этом сообщает магазин местной продукции. «В магазине будет проходить дегустация сыров сыроварни МУП СХК Ноябрьский, где вы можете продегустировать все их сырные продукты», — передает страница VK, посвященная магазину в Аксарке. Жителям и гостям региона предоставляется возможность посетить дегустацию сырных деликатесов, которая состоится в магазине 11 октября. Мероприятие пройдет с 15:00 до 19:00. Участники события смогут не только оценить изысканные вкусы, но и приобрести понравившиеся им продукты. Ранее URA.RU сообщало о том, как казаки посетили село Аксарка. Атаман Сибирского казачьего войска Андрей Тимошенко обсудил на собрании финансирование военного обеспечения казаков.