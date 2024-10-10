Из-за массовых аварий в Свердловской области выведены дополнительные наряды ДПС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, гаи, трасса, м5, полиция, гибдд, дпс, снегопад, автодорога м5
В случае ЧП автомобилисты могут обратиться за помощью по телефону «102» Фото:

Во время мощного снегопада в Свердловской области 10 октября зафиксировали десять серьезных аварий, из-за чего в регионе вывели дополнительные наряды ДПС. Водителей на летней резине призывают воздержаться от поездок в период непогоды, сообщила руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Галина Кравченко.

«Для контроля за ситуацией и обеспечения безопасности дорожного движения в регионе выведены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы, которые ориентированы в том числе на оказание помощи автомобилистам, оказавшимся в сложных условиях», — сказала Кравченко. В случае ЧП автомобилисты могут обратиться за помощью по телефону «102».

По ее словам, в авариях из-за непогоды погиб один человек, еще трое пострадали. «В таких условиях автомобилистам недопустимо передвигаться на летних шинах. Следует сменить их на зимние», — отметила представитель региональной ГАИ.

Снегопады на Среднем Урале начались с вечера 9 октября. По прогнозам синоптиков, уже к вечеру четверга высота снежного покрова в городе составит несколько сантиметров. Следить за непогодой из дома можно в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время мощного снегопада в Свердловской области 10 октября зафиксировали десять серьезных аварий, из-за чего в регионе вывели дополнительные наряды ДПС. Водителей на летней резине призывают воздержаться от поездок в период непогоды, сообщила руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Галина Кравченко. «Для контроля за ситуацией и обеспечения безопасности дорожного движения в регионе выведены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы, которые ориентированы в том числе на оказание помощи автомобилистам, оказавшимся в сложных условиях», — сказала Кравченко. В случае ЧП автомобилисты могут обратиться за помощью по телефону «102». По ее словам, в авариях из-за непогоды погиб один человек, еще трое пострадали. «В таких условиях автомобилистам недопустимо передвигаться на летних шинах. Следует сменить их на зимние», — отметила представитель региональной ГАИ. Снегопады на Среднем Урале начались с вечера 9 октября. По прогнозам синоптиков, уже к вечеру четверга высота снежного покрова в городе составит несколько сантиметров. Следить за непогодой из дома можно в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...