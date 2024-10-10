Из-за массовых аварий в Свердловской области выведены дополнительные наряды ДПС

Во время мощного снегопада в Свердловской области 10 октября зафиксировали десять серьезных аварий, из-за чего в регионе вывели дополнительные наряды ДПС. Водителей на летней резине призывают воздержаться от поездок в период непогоды, сообщила руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Галина Кравченко.
«Для контроля за ситуацией и обеспечения безопасности дорожного движения в регионе выведены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы, которые ориентированы в том числе на оказание помощи автомобилистам, оказавшимся в сложных условиях», — сказала Кравченко. В случае ЧП автомобилисты могут обратиться за помощью по телефону «102».
По ее словам, в авариях из-за непогоды погиб один человек, еще трое пострадали. «В таких условиях автомобилистам недопустимо передвигаться на летних шинах. Следует сменить их на зимние», — отметила представитель региональной ГАИ.
Снегопады на Среднем Урале начались с вечера 9 октября. По прогнозам синоптиков, уже к вечеру четверга высота снежного покрова в городе составит несколько сантиметров. Следить за непогодой из дома можно в онлайн-трансляции URA.RU.
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