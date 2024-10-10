10 октября 2024

В Перми снова наблюдали северное сияние. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Северное сияние, Салехард, северное сияние, салехард
Пермяки фотографировали северное сияние Фото:

Жители Перми снова увидели северное сияние. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«В Садовом микрорайоне Перми хорошо видно северное сияние. Жители фотографируют интересное природное явление», — передает журналист агентства.

Ранее в ночь с 12 на 13 сентября жители Перми также стали очевидцами северного сияния. Его заснял руководитель астрономического клуба «Телескоп» Сергей Полищук.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Перми снова увидели северное сияние. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В Садовом микрорайоне Перми хорошо видно северное сияние. Жители фотографируют интересное природное явление», — передает журналист агентства. Ранее в ночь с 12 на 13 сентября жители Перми также стали очевидцами северного сияния. Его заснял руководитель астрономического клуба «Телескоп» Сергей Полищук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...