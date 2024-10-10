В Перми снова наблюдали северное сияние. Фото

Пермяки фотографировали северное сияние
Жители Перми снова увидели северное сияние. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«В Садовом микрорайоне Перми хорошо видно северное сияние. Жители фотографируют интересное природное явление», — передает журналист агентства.
Ранее в ночь с 12 на 13 сентября жители Перми также стали очевидцами северного сияния. Его заснял руководитель астрономического клуба «Телескоп» Сергей Полищук.
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