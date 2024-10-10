Тысячи жертв: силовики показали допрос юношей-кибермошенников из Свердловской области

ГУ МВД показало допрос юношей из Лесного, обманувших 3000 свердловчан

11 октября 2024 в 00:52 Размер текста - 17 +

Двоих из группы аферистов отправили под стражу (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU МВД показало кадры допроса юношей, обвиняемых в краже денег у 3000 свердловчан. Парни создали поддельные сайты Bla bla car и Avito, с помощью которых получали доступ к чужим банковским картам, сообщил URA.RU глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. «На допросе фигуранты признались в содеянном, заверив, что готовы возместить ущерб. Схему, по которой они „работали“ сенсацией не назовешь, но многие доверчивые граждане, к сожалению, пострадали. Организатор группы управлял ботом, который раскидывал фейковые ссылки на сервисы. Так аферисты получали доступ к картам», — сказал полковник Горелых. По его словам, другой фигурант привлек к схеме остальных юношей, которые занимались кражей. Всего в банде — шесть парней (от 18 до 21 года). От их действий могли пострадать свыше 3000 человек. Сыщики изъяли у них всю технику. Задержали злоумышленников полицейские из подразделения по борьбе с киберпреступностью областного главка МВД, сотрудники ОВД Лесного и ОМОН. Возбуждено уголовное дело. Двоих из банды отправили в СИЗО, остальным избрали подписку о невыезде. Парням грозит до десяти лет лишения свободы, добавил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел свердловского СКР Александр Сапегин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МВД показало кадры допроса юношей, обвиняемых в краже денег у 3000 свердловчан. Парни создали поддельные сайты Bla bla car и Avito, с помощью которых получали доступ к чужим банковским картам, сообщил URA.RU глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. «На допросе фигуранты признались в содеянном, заверив, что готовы возместить ущерб. Схему, по которой они „работали“ сенсацией не назовешь, но многие доверчивые граждане, к сожалению, пострадали. Организатор группы управлял ботом, который раскидывал фейковые ссылки на сервисы. Так аферисты получали доступ к картам», — сказал полковник Горелых. По его словам, другой фигурант привлек к схеме остальных юношей, которые занимались кражей. Всего в банде — шесть парней (от 18 до 21 года). От их действий могли пострадать свыше 3000 человек. Сыщики изъяли у них всю технику. Задержали злоумышленников полицейские из подразделения по борьбе с киберпреступностью областного главка МВД, сотрудники ОВД Лесного и ОМОН. Возбуждено уголовное дело. Двоих из банды отправили в СИЗО, остальным избрали подписку о невыезде. Парням грозит до десяти лет лишения свободы, добавил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел свердловского СКР Александр Сапегин.