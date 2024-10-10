10 октября 2024

Челябинского пособника террористов отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
Суд приговорил челябинца к шести годам колонии Фото:

Жителя Челябинской области, занимающегося пропагандой терроризма, отправили в колонию на шесть лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Он приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В качестве дополнительного наказания осужденному на три года запретили заниматься администрированием сайтов. Приговор не вступил в законную силу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Челябинской области, занимающегося пропагандой терроризма, отправили в колонию на шесть лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. «Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Он приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В качестве дополнительного наказания осужденному на три года запретили заниматься администрированием сайтов. Приговор не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...