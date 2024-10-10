Челябинского пособника террористов отправили в колонию

Жителя Челябинской области, занимающегося пропагандой терроризма, отправили в колонию на шесть лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Он приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В качестве дополнительного наказания осужденному на три года запретили заниматься администрированием сайтов. Приговор не вступил в законную силу.
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