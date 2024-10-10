Происшествия Криминал Челябинского пособника террористов отправили в колонию 11 октября 2024 в 10:43 Размер текста - 17 + Суд приговорил челябинца к шести годам колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Челябинской области, занимающегося пропагандой терроризма, отправили в колонию на шесть лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. «Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Он приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В качестве дополнительного наказания осужденному на три года запретили заниматься администрированием сайтов. Приговор не вступил в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жителя Челябинской области, занимающегося пропагандой терроризма, отправили в колонию на шесть лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. «Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Он приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В качестве дополнительного наказания осужденному на три года запретили заниматься администрированием сайтов. Приговор не вступил в законную силу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям