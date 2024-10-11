Избитая уголовником челябинка сбежала из больницы и умерла

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Женщина сбежала из больницы
Женщина сбежала из больницы Фото:

Жительница Троицка (Челябинская область), которую до полусмерти избил уголовник, покинула больницу и умерла. По предварительным данным, связи между избиением и ее смертью нет, рассказал URA.RU источник.

«Женщина проходила лечение. Но в один из дней сбежала из больницы. Нашли ее уже мертвой. Предварительно, смерть не носит криминальный характер», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Женщину сильно избили в середине сентября. Предварительно, ночью после посещения бара она приехала к знакомому, чтобы зарядить телефон. Тот начал приставать к ней, но получил отказ. Не стерпев подобное, мужчина принялся избивать женщину. В результате у нее диагностировали перелом отростка позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и множественные гематомы. В отношении мужчины возбуждены и расследуются уголовные дела по ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч.3 ст. 30 и п. «б» ст. 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера).

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Жительница Троицка (Челябинская область), которую до полусмерти избил уголовник, покинула больницу и умерла. По предварительным данным, связи между избиением и ее смертью нет, рассказал URA.RU источник. «Женщина проходила лечение. Но в один из дней сбежала из больницы. Нашли ее уже мертвой. Предварительно, смерть не носит криминальный характер», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. Женщину сильно избили в середине сентября. Предварительно, ночью после посещения бара она приехала к знакомому, чтобы зарядить телефон. Тот начал приставать к ней, но получил отказ. Не стерпев подобное, мужчина принялся избивать женщину. В результате у нее диагностировали перелом отростка позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и множественные гематомы. В отношении мужчины возбуждены и расследуются уголовные дела по ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч.3 ст. 30 и п. «б» ст. 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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