Избитая уголовником челябинка сбежала из больницы и умерла

11 октября 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Женщина сбежала из больницы Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Троицка (Челябинская область), которую до полусмерти избил уголовник, покинула больницу и умерла. По предварительным данным, связи между избиением и ее смертью нет, рассказал URA.RU источник. «Женщина проходила лечение. Но в один из дней сбежала из больницы. Нашли ее уже мертвой. Предварительно, смерть не носит криминальный характер», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. Женщину сильно избили в середине сентября. Предварительно, ночью после посещения бара она приехала к знакомому, чтобы зарядить телефон. Тот начал приставать к ней, но получил отказ. Не стерпев подобное, мужчина принялся избивать женщину. В результате у нее диагностировали перелом отростка позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и множественные гематомы. В отношении мужчины возбуждены и расследуются уголовные дела по ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч.3 ст. 30 и п. «б» ст. 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Троицка (Челябинская область), которую до полусмерти избил уголовник, покинула больницу и умерла. По предварительным данным, связи между избиением и ее смертью нет, рассказал URA.RU источник. «Женщина проходила лечение. Но в один из дней сбежала из больницы. Нашли ее уже мертвой. Предварительно, смерть не носит криминальный характер», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. Женщину сильно избили в середине сентября. Предварительно, ночью после посещения бара она приехала к знакомому, чтобы зарядить телефон. Тот начал приставать к ней, но получил отказ. Не стерпев подобное, мужчина принялся избивать женщину. В результате у нее диагностировали перелом отростка позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и множественные гематомы. В отношении мужчины возбуждены и расследуются уголовные дела по ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч.3 ст. 30 и п. «б» ст. 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера).