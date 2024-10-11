Главный идеолог ХМАО отработал последний день на посту замгубернатора

Куратор внутриполитического блока ХМАО Алексей Шипилов в пятницу 11 октября отработал последний день на посту первого вице-губернатора. Об этом сообщает аффилированный с ним telegram-канал «5-й» этаж.
«Первый заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей Шипилов в связи со сменой места работы покидает свой пост в правительстве региона. Пятница — крайний рабочий день госслужащего в занимаемой должности», — указано в публикации.
Источники в югорском Белом доме уточняют, что слухи о переходе Шипилова в уральское полпредство оказались преждевременными. «Он покидает свой пост один, не в сопровождении команды», — утверждает информатор.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ на момент публикации не поступил.
Ранее URA.RU писало о том, что Шипилов не сохранит должность в связи с урезанием части полномочий в новом составе правительства. Собеседники уточняют, что до них доходили слухи о попытках его манипуляций новым губернатором Югры Русланом Кухаруком.
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