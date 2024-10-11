Главный идеолог ХМАО отработал последний день на посту замгубернатора

Куратор внупола ХМАО первый вице-губернатор Шипилов покидает правительство
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Шипилов курировал внутриполитический блок ХМАО при экс-губернаторе Наталье Комаровой
Алексей Шипилов курировал внутриполитический блок ХМАО при экс-губернаторе Наталье Комаровой Фото:

Куратор внутриполитического блока ХМАО Алексей Шипилов в пятницу 11 октября отработал последний день на посту первого вице-губернатора. Об этом сообщает аффилированный с ним telegram-канал «5-й» этаж.

«Первый заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей Шипилов в связи со сменой места работы покидает свой пост в правительстве региона. Пятница — крайний рабочий день госслужащего в занимаемой должности», — указано в публикации.

Источники в югорском Белом доме уточняют, что слухи о переходе Шипилова в уральское полпредство оказались преждевременными. «Он покидает свой пост один, не в сопровождении команды», — утверждает информатор.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ на момент публикации не поступил. 

Ранее URA.RU писало о том, что Шипилов не сохранит должность в связи с урезанием части полномочий в новом составе правительства. Собеседники уточняют, что до них доходили слухи о попытках его манипуляций новым губернатором Югры Русланом Кухаруком. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Куратор внутриполитического блока ХМАО Алексей Шипилов в пятницу 11 октября отработал последний день на посту первого вице-губернатора. Об этом сообщает аффилированный с ним telegram-канал «5-й» этаж. «Первый заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей Шипилов в связи со сменой места работы покидает свой пост в правительстве региона. Пятница — крайний рабочий день госслужащего в занимаемой должности», — указано в публикации. Источники в югорском Белом доме уточняют, что слухи о переходе Шипилова в уральское полпредство оказались преждевременными. «Он покидает свой пост один, не в сопровождении команды», — утверждает информатор. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ на момент публикации не поступил.  Ранее URA.RU писало о том, что Шипилов не сохранит должность в связи с урезанием части полномочий в новом составе правительства. Собеседники уточняют, что до них доходили слухи о попытках его манипуляций новым губернатором Югры Русланом Кухаруком. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...