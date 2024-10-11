«Спрятала нож в своей комнате»: девочка, зарезавшая сестер в Тольятти, заранее готовилась к убийству

Baza: девочка, зарезавшая сестер в Тольятти, готовилась к убийству заранее

11 октября 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Девочка из Тольятти, зарезавшая сестер, готовилась к преступлению заранее, передает Baza Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тринадцатилетняя девочка из Тольятти, которая обвиняется в убийстве двух приемных сестер пока родителей не было дома, готовилась к преступлению заранее. Об этом сообщает Baza, отмечая что школьница спрятала нож в своей комнате утром, в день трагедии. Новость по теме В Тольятти подозревают 13-летнюю в убийстве двух младших сестер: что известно о преступлении и семье «Тринадцатилетняя летняя Лиза рассказала следователям и врачам, что у нее уже давно были мысли убить своих сестер. В тот день она отнесла нож и спрятала его в своей комнате. При этом, по словам Лизы, она все же сомневалась, но спусковым крючком двойного убийства стало то, что сестры начали мешать ей делать уроки», — передают авторы канала. В настоящий момент девочка находится в психиатрической клинике, под охраной. Врачи рассказали журналистам, что мотивом для преступления могла стать личная неприязнь школьницы к своему отчиму. Baza, ссылаясь на источники, отмечает, что девочка, вероятно, будет признана вменяемой. О том, что девочка могла зарезать своих сестер из личной мести к своему отчиму также писали в Mash. В результате совершения преступления погибли две маленькие девочки в возрасте двух и пяти лет, сообщает RT. URA.RU писало в отдельном материале все, что известно о преступлении. Родители девочки в момент убийства находились на допросе, передает 360.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тринадцатилетняя девочка из Тольятти, которая обвиняется в убийстве двух приемных сестер пока родителей не было дома, готовилась к преступлению заранее. Об этом сообщает Baza, отмечая что школьница спрятала нож в своей комнате утром, в день трагедии. «Тринадцатилетняя летняя Лиза рассказала следователям и врачам, что у нее уже давно были мысли убить своих сестер. В тот день она отнесла нож и спрятала его в своей комнате. При этом, по словам Лизы, она все же сомневалась, но спусковым крючком двойного убийства стало то, что сестры начали мешать ей делать уроки», — передают авторы канала. В настоящий момент девочка находится в психиатрической клинике, под охраной. Врачи рассказали журналистам, что мотивом для преступления могла стать личная неприязнь школьницы к своему отчиму. Baza, ссылаясь на источники, отмечает, что девочка, вероятно, будет признана вменяемой. О том, что девочка могла зарезать своих сестер из личной мести к своему отчиму также писали в Mash. В результате совершения преступления погибли две маленькие девочки в возрасте двух и пяти лет, сообщает RT. URA.RU писало в отдельном материале все, что известно о преступлении. Родители девочки в момент убийства находились на допросе, передает 360.RU.