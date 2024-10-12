Опубликованы кадры, когда цистерну выбросило во двор жилого дома после взрыва на АЗС в Грозном

Цистерну выбросило во двор жилого дома после взрыва на АЗС в Грозном
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В Грозном начался пожар Фото:
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В Грозном из-за взрыва на АЗС цистерну выбросило во двор, она смяла легковую машину. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Цистерну выбросило во двор жилого дома после взрыва на заправке „Лидер“ в Грозном», — передает telegram-канал. Как сообщается, резервуар на большой скорости пронесся мимо людей, едва не зацепив первые этажи, и смял машину.

При взрыве погибли четверо человек, по последним данным. Среди них двое детей и двое взрослых.

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В Грозном из-за взрыва на АЗС цистерну выбросило во двор, она смяла легковую машину. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Цистерну выбросило во двор жилого дома после взрыва на заправке „Лидер“ в Грозном», — передает telegram-канал. Как сообщается, резервуар на большой скорости пронесся мимо людей, едва не зацепив первые этажи, и смял машину. При взрыве погибли четверо человек, по последним данным. Среди них двое детей и двое взрослых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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