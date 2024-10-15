В Екатеринбурге резко сократился дефицит уборщиков снега, мэр назвал причину

Дефицит кадров в ДЭУ Екатеринбурга снизился до 19%

15 октября 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Будет ли от этого город убираться лучше, узнаем через несколько недель Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге стало больше снегоуборщиков. Дефицит в районных дорожно-эксплуатационных участках резко сократился по двум причинам, рассказал URA.RU мэр Алексей Орлов. «Дефицит [кадров] уменьшился. Сегодня он составляет 19%. Меня эта цифра порадовала, потому что ранее доходило до 30%», — сказал Орлов. По его словам, изменения связаны с тем, что в Екатеринбурге в 2023 году была дважды проведена индексация зарплат в ДЭУ. В марте 2022 года она выросла у тех, кто занимается уборкой снега, на 8%, с 1 октября 2023-го — на 10,9%, с 1 октября 2024 года — на 17,5%. «Это самая большая проблема была — есть техника, а некому работать», — подчеркнул мэр. Также снизить отток кадров, по его мнению, помогло обеспечение бесплатным горячим питанием водителей и рабочих ДЭУ. Проект, запущенный в тестовом режиме в 2023 году в Железнодорожном районе, показал положительные результаты. С января 2025 года бесплатным питанием будут обеспечивать все ДЭУ города, анонсировал Орлов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге стало больше снегоуборщиков. Дефицит в районных дорожно-эксплуатационных участках резко сократился по двум причинам, рассказал URA.RU мэр Алексей Орлов. «Дефицит [кадров] уменьшился. Сегодня он составляет 19%. Меня эта цифра порадовала, потому что ранее доходило до 30%», — сказал Орлов. По его словам, изменения связаны с тем, что в Екатеринбурге в 2023 году была дважды проведена индексация зарплат в ДЭУ. В марте 2022 года она выросла у тех, кто занимается уборкой снега, на 8%, с 1 октября 2023-го — на 10,9%, с 1 октября 2024 года — на 17,5%. «Это самая большая проблема была — есть техника, а некому работать», — подчеркнул мэр. Также снизить отток кадров, по его мнению, помогло обеспечение бесплатным горячим питанием водителей и рабочих ДЭУ. Проект, запущенный в тестовом режиме в 2023 году в Железнодорожном районе, показал положительные результаты. С января 2025 года бесплатным питанием будут обеспечивать все ДЭУ города, анонсировал Орлов.