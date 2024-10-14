«Пошел выбросить мусор»: офицер из Екатеринбурга погиб при взрыве в Грозном. Фото

Екатеринбуржец, погибший при взрыве в Грозном, оказался офицером

14 октября 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

В результате взрыва погибли четыре человека (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В столице Чечни прогремел мощный взрыв на АЗС Екатеринбуржец Илья Брюхачев, который скончался в результате взрыва на заправочной станции в Грозном, оказался не водителем КАМАЗа, как предполагалось ранее, а кадровым офицером. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал друг детства погибшего Никита. По его словам, в день трагедии Илья вышел из дома, чтобы выбросить мусор. «Илья с детства был увлечен авиацией и мечтал стать летчиком. Он собирал мозаики с изображениями самолетов. И был уверен в том, что его будущее связано с небом. После окончания школы Илья служил в Военно-воздушных силах РФ и стал кадровым офицером. Затем он продолжил образование в авиационно-технологическом колледже, где приобрел специализацию по эксплуатации и техническому обслуживанию летательных аппаратов. После учебы Илья нашел работу в Грозном, где и занимался обслуживанием вертолетов последние лет десять. В тот день он вышел из дома, чтобы выбросить мусор. Какая нелепая смерть», — отметил собеседник. Илья вырос в атмосфере любви и заботы. «Он был старшим сыном. Когда Илья был подростком, в семье появился младший брат Владимир. Они проживали в уютной квартире, расположенной на улице Хвойная в микрорайоне Компрессорный, которую родители, Алексей и Лариса получили от завода. Его отец был известен среди соседей как умелый мастер, способный выполнять сложные ремонты и обладающий глубокими знаниями в электрике, а мать Ильи была домохозяйкой», — вспоминает товарищ. Отец Ильи еще не знает о трагической смерти своего сына. «У отца серьезные проблемы со здоровьем, и ему еще не сообщили о том, что Ильи нет. Для семьи это огромная трагедия», — поделился Никита. «У Ильи осталась супруга, и, насколько мне известно, она настаивает на том, чтобы его похоронили в Ростове-на-Дону, где они встретились и поженились. Но родные хотят, чтобы он был похоронен под Екатеринбургом, где находится семейное кладбище. Пока нет ясности, когда родные смогут получить тело и проститься с Ильей». Взрыв газовых цистерн на заправке «Лидер» в чеченской столице прогремел 12 октября. Одна из цистерн была выброшена на значительное расстояние и повредила угол жилого здания. В результате ЧП погибли четыре человека, включая двух детей. Еще пять человек получили ранения. Расследуется уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также начала проверку. Вся актуальная информация о ЧП — в сюжете агентства. Редакция URA.RU приносит соболезнования семьям погибших и пострадавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Илья Брюхачев, который скончался в результате взрыва на заправочной станции в Грозном, оказался не водителем КАМАЗа, как предполагалось ранее, а кадровым офицером. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал друг детства погибшего Никита. По его словам, в день трагедии Илья вышел из дома, чтобы выбросить мусор. «Илья с детства был увлечен авиацией и мечтал стать летчиком. Он собирал мозаики с изображениями самолетов. И был уверен в том, что его будущее связано с небом. После окончания школы Илья служил в Военно-воздушных силах РФ и стал кадровым офицером. Затем он продолжил образование в авиационно-технологическом колледже, где приобрел специализацию по эксплуатации и техническому обслуживанию летательных аппаратов. После учебы Илья нашел работу в Грозном, где и занимался обслуживанием вертолетов последние лет десять. В тот день он вышел из дома, чтобы выбросить мусор. Какая нелепая смерть», — отметил собеседник. Илья вырос в атмосфере любви и заботы. «Он был старшим сыном. Когда Илья был подростком, в семье появился младший брат Владимир. Они проживали в уютной квартире, расположенной на улице Хвойная в микрорайоне Компрессорный, которую родители, Алексей и Лариса получили от завода. Его отец был известен среди соседей как умелый мастер, способный выполнять сложные ремонты и обладающий глубокими знаниями в электрике, а мать Ильи была домохозяйкой», — вспоминает товарищ. Отец Ильи еще не знает о трагической смерти своего сына. «У отца серьезные проблемы со здоровьем, и ему еще не сообщили о том, что Ильи нет. Для семьи это огромная трагедия», — поделился Никита. «У Ильи осталась супруга, и, насколько мне известно, она настаивает на том, чтобы его похоронили в Ростове-на-Дону, где они встретились и поженились. Но родные хотят, чтобы он был похоронен под Екатеринбургом, где находится семейное кладбище. Пока нет ясности, когда родные смогут получить тело и проститься с Ильей». Взрыв газовых цистерн на заправке «Лидер» в чеченской столице прогремел 12 октября. Одна из цистерн была выброшена на значительное расстояние и повредила угол жилого здания. В результате ЧП погибли четыре человека, включая двух детей. Еще пять человек получили ранения. Расследуется уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также начала проверку. Вся актуальная информация о ЧП — в сюжете агентства. Редакция URA.RU приносит соболезнования семьям погибших и пострадавших.