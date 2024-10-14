Пермским евангелистам, с которыми судится мэрия, разрешили масштабный ремонт в ДК Ленина

Пермским евангелистам разрешили проводить ремонт и делать перепланировку помещений во дворце культуры имени Ленина. Это следует из заключения государственной историко-культурной экспертизы, которую проводила коммерческая организация «Приоритет-Проект». Акт экспертизы размещен на сайте госинспекции по охране объектов культурного наследия Прикамья. Из него также следует, что объект культурного наследия предполагается приспособить «для современного использования».
«Историко-архитектурные натурные исследования объекта культурного наследия регионального значения „Дворец культуры имени В.И. Ленина“, расположенного по адресу: Пермь, ул. Уральская, 93, проведены в 2024 году с целью определения архитектурно-планировочных решений для дальнейшего решения о возможности осуществления перепланировки помещений объекта культурного наследия для нужд собственника объекта — Местной религиозной организацией Церковь христиан веры евангельской Пятидесятников „Новый завет“ в г. Москва», — говорится в документе.
Общее техническое состояние полов, стен и потолков помещений ДК имени Ленина ООО «Приоритет-Проект» оценило как работоспособное. В тоже время состояние отделочных материалов признано экспертами как неудовлетворительное.
Дворец культуры имени Ленина стал предметом судебных споров между администрацией Перми и «неопятидесятниками». Религиозная организация арендует землю, на котором стоит объект. Чиновники взыскивают с евангелистов несколько миллионов рублей. Эти деньги, как поясняют в мэрии, религиозная организация задолжала бюджету за аренду земельного участка. Евангелисты с иском не согласны. Они полагают, что ничего не должны, так как не заключали договор аренды.
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