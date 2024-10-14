Свердловчане массово скупают популярный антибиотик

Свердловчане скупают антибиотик «Амоксициллин» на фоне вспышки пневмонии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лекарства для льготников. Тюмень, покупатель, аптека, лекарства, люди в масках, фармация
В аптеках скупают «Амоксициллин» (архивное фото) Фото:

В Свердловской области наблюдается повышенный спрос на антибиотик «Амоксициллин». Такая тенденция связана с ростом случаев пневмонии среди местных школьников. Об этом URA.RU сообщила сотрудница одной из известных аптечных сетей Екатеринбурга Елена.

«На фоне вспышки пневмонии в школах города возник большой спрос на „Амоксициллин“. К этому добавляется и сезонный рост спроса на антибиотики осенью, когда учащаются случаи инфекционных заболеваний. Однако жесткого дефицита препарата в аптечных сетях пока не наблюдается», — заявила Елена.

По словам фармацевта, в случае тяжелых и осложненных форм заболевания врачи назначают инъекционное лечение. «Только после наступления улучшения состояния пациента его могут перевести на прием препаратов в таблетированной форме», — подчеркнула медик.

В Екатеринбурге из-за вспышки пневмонии приостановили прием учащихся в 26 школах. Особенно сложная ситуация сложилась в Орджоникидзевском районе, где закрыли 14 учебных заведений. Микоплазма была определена как главный возбудитель инфекции. Сотрудники Роспотребнадзора занимаются анализом проб, взятых у заболевших детей, и было выдано распоряжение всем школам провести дезинфекцию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области наблюдается повышенный спрос на антибиотик «Амоксициллин». Такая тенденция связана с ростом случаев пневмонии среди местных школьников. Об этом URA.RU сообщила сотрудница одной из известных аптечных сетей Екатеринбурга Елена. «На фоне вспышки пневмонии в школах города возник большой спрос на „Амоксициллин“. К этому добавляется и сезонный рост спроса на антибиотики осенью, когда учащаются случаи инфекционных заболеваний. Однако жесткого дефицита препарата в аптечных сетях пока не наблюдается», — заявила Елена. По словам фармацевта, в случае тяжелых и осложненных форм заболевания врачи назначают инъекционное лечение. «Только после наступления улучшения состояния пациента его могут перевести на прием препаратов в таблетированной форме», — подчеркнула медик. В Екатеринбурге из-за вспышки пневмонии приостановили прием учащихся в 26 школах. Особенно сложная ситуация сложилась в Орджоникидзевском районе, где закрыли 14 учебных заведений. Микоплазма была определена как главный возбудитель инфекции. Сотрудники Роспотребнадзора занимаются анализом проб, взятых у заболевших детей, и было выдано распоряжение всем школам провести дезинфекцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...