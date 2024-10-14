Свердловчане массово скупают популярный антибиотик

В Свердловской области наблюдается повышенный спрос на антибиотик «Амоксициллин». Такая тенденция связана с ростом случаев пневмонии среди местных школьников. Об этом URA.RU сообщила сотрудница одной из известных аптечных сетей Екатеринбурга Елена.
«На фоне вспышки пневмонии в школах города возник большой спрос на „Амоксициллин“. К этому добавляется и сезонный рост спроса на антибиотики осенью, когда учащаются случаи инфекционных заболеваний. Однако жесткого дефицита препарата в аптечных сетях пока не наблюдается», — заявила Елена.
По словам фармацевта, в случае тяжелых и осложненных форм заболевания врачи назначают инъекционное лечение. «Только после наступления улучшения состояния пациента его могут перевести на прием препаратов в таблетированной форме», — подчеркнула медик.
В Екатеринбурге из-за вспышки пневмонии приостановили прием учащихся в 26 школах. Особенно сложная ситуация сложилась в Орджоникидзевском районе, где закрыли 14 учебных заведений. Микоплазма была определена как главный возбудитель инфекции. Сотрудники Роспотребнадзора занимаются анализом проб, взятых у заболевших детей, и было выдано распоряжение всем школам провести дезинфекцию.
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