В Екатеринбурге застроят жильем Новомосковский рынок. Фото

14 октября 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

На месте рынка планируют возвести два ЖК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге территорию Новомосковского рынка застроят жилыми комплексами. Археологи уже одобрили работы на участке. Акт историко-культурной экспертизы опубликован на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. «Территория землеотвода свободна от объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, может быть использована для хозяйственного освоения без каких-либо ограничений (обременений) со стороны органов охраны объектов культурного наследия», — следует из документа. Обследование проходило на территории трех кадастровых участков. Заказчиком экспертизы выступила строительная компания «Олипс», которая намерена построить на данном участке жилые комплексы «ВИЗ-1» и «ВИЗ-2». Подробная информация о планах застройки не уточняется, однако документ выставлен на общественные обсуждения до 23 октября. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу компании, ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Южный микрорайон в Екатеринбурге власти планируют застроить многоэтажками и частными домами вдоль дублера Сибирского тракта. Общая площадь жилья составит 113959 квадратных метров. Микрорайон поместит в себя 3,7 тысячи человек. Данный участок находится возле Новомосковского рынка Фото: акт историко-культурной экспертизы управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области На месте рынка построят два жилых комплекса Фото: акт историко-культурной экспертизы управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Экспертизу заказала строительная компания «Олимпс» Фото: акт историко-культурной экспертизы управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге территорию Новомосковского рынка застроят жилыми комплексами. Археологи уже одобрили работы на участке. Акт историко-культурной экспертизы опубликован на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. «Территория землеотвода свободна от объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, может быть использована для хозяйственного освоения без каких-либо ограничений (обременений) со стороны органов охраны объектов культурного наследия», — следует из документа. Обследование проходило на территории трех кадастровых участков. Заказчиком экспертизы выступила строительная компания «Олипс», которая намерена построить на данном участке жилые комплексы «ВИЗ-1» и «ВИЗ-2». Подробная информация о планах застройки не уточняется, однако документ выставлен на общественные обсуждения до 23 октября. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу компании, ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Южный микрорайон в Екатеринбурге власти планируют застроить многоэтажками и частными домами вдоль дублера Сибирского тракта. Общая площадь жилья составит 113959 квадратных метров. Микрорайон поместит в себя 3,7 тысячи человек.