14 октября 2024

В московских аэропортах задержали около 20 рейсов на фоне непогоды

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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Вылеты задержаны из-за необходимости своевременной обработки взлетно-посадочной полосы Фото:

Снегопад в Москве спровоцировал задержку авиарейсов в столичных аэропортах. Данные появились на онлайн-табло.

«По данным на 20:35 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны 10 рейсов, в Домодедово — 5 рейсов, во Внуково и Жуковском — по 2 рейса в каждом», — следует из данных онлайн-табло аэропортов. По данным ТАСС, вылеты задержаны из-за необходимости своевременной обработки взлетно-посадочной полосы из-за снегопада.

Снегопад в Москве начался 14 октября. Сейчас в городе из-за непогоды в городе фиксируются случаи падения деревьев.

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Снегопад в Москве спровоцировал задержку авиарейсов в столичных аэропортах. Данные появились на онлайн-табло. «По данным на 20:35 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны 10 рейсов, в Домодедово — 5 рейсов, во Внуково и Жуковском — по 2 рейса в каждом», — следует из данных онлайн-табло аэропортов. По данным ТАСС, вылеты задержаны из-за необходимости своевременной обработки взлетно-посадочной полосы из-за снегопада. Снегопад в Москве начался 14 октября. Сейчас в городе из-за непогоды в городе фиксируются случаи падения деревьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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