В московских аэропортах задержали около 20 рейсов на фоне непогоды

15 октября 2024 в 02:04 Размер текста - 17 +

Вылеты задержаны из-за необходимости своевременной обработки взлетно-посадочной полосы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Снегопад в Москве спровоцировал задержку авиарейсов в столичных аэропортах. Данные появились на онлайн-табло. «По данным на 20:35 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны 10 рейсов, в Домодедово — 5 рейсов, во Внуково и Жуковском — по 2 рейса в каждом», — следует из данных онлайн-табло аэропортов. По данным ТАСС, вылеты задержаны из-за необходимости своевременной обработки взлетно-посадочной полосы из-за снегопада. Снегопад в Москве начался 14 октября. Сейчас в городе из-за непогоды в городе фиксируются случаи падения деревьев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снегопад в Москве спровоцировал задержку авиарейсов в столичных аэропортах. Данные появились на онлайн-табло. «По данным на 20:35 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны 10 рейсов, в Домодедово — 5 рейсов, во Внуково и Жуковском — по 2 рейса в каждом», — следует из данных онлайн-табло аэропортов. По данным ТАСС, вылеты задержаны из-за необходимости своевременной обработки взлетно-посадочной полосы из-за снегопада. Снегопад в Москве начался 14 октября. Сейчас в городе из-за непогоды в городе фиксируются случаи падения деревьев.