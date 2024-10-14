В московских аэропортах задержали около 20 рейсов на фоне непогоды

Вылеты задержаны из-за необходимости своевременной обработки взлетно-посадочной полосы
Снегопад в Москве спровоцировал задержку авиарейсов в столичных аэропортах. Данные появились на онлайн-табло.
«По данным на 20:35 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны 10 рейсов, в Домодедово — 5 рейсов, во Внуково и Жуковском — по 2 рейса в каждом», — следует из данных онлайн-табло аэропортов. По данным ТАСС, вылеты задержаны из-за необходимости своевременной обработки взлетно-посадочной полосы из-за снегопада.
Снегопад в Москве начался 14 октября. Сейчас в городе из-за непогоды в городе фиксируются случаи падения деревьев.
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