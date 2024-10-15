В России начнут контролировать квадроберов

15 октября 2024 в 08:22 Размер текста - 17 +

В Госдуме работают над тем, чтобы начать контроль над квадробингом в стране, заявил Денис Майданов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Квадробинг, начавшийся как игра в России, перерос в проблему, которую нужно контролировать. Над этим сейчас работают в Госдуме, сообщил первый заместитель председателя Госдумы по культуре и заслуженный артист России Денис Майданов. «Сначала это казалось игрой, но потом, когда дети начали этот образ жизни воспринимать, как свой, слишком сильно к себе принимать, то это, конечно, уже не игрушки. <…> Работаем над этим», — заявил Майданов, отвечая на вопрос о запрете квадробинга на законодательном уровне. Информацию передает ТАСС. Также председатель правления общественного движения «Отцы России» Андрей Кочетов связывает квадробинг с сообществом фурий и ЛГБТ (признано в России экстремистским и запрещено). Он отмечает, что данное явление имеет американские корни и вызывает опасения среди родительского сообщества. Кочетов призывает к бдительности и неистеричному отношению к этому вопросу, подчеркивая необходимость следить за тем, что происходит с детьми, без лишнего напряжения ситуации. Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил наказывать родителей квадроберов лишением родительских прав. Также он призвал запретить квадробинг как движение. Соответствующее предложение Колунов передал детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой, пишет VSE42.RU. *ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Квадробинг, начавшийся как игра в России, перерос в проблему, которую нужно контролировать. Над этим сейчас работают в Госдуме, сообщил первый заместитель председателя Госдумы по культуре и заслуженный артист России Денис Майданов. «Сначала это казалось игрой, но потом, когда дети начали этот образ жизни воспринимать, как свой, слишком сильно к себе принимать, то это, конечно, уже не игрушки. <…> Работаем над этим», — заявил Майданов, отвечая на вопрос о запрете квадробинга на законодательном уровне. Информацию передает ТАСС. Также председатель правления общественного движения «Отцы России» Андрей Кочетов связывает квадробинг с сообществом фурий и ЛГБТ (признано в России экстремистским и запрещено). Он отмечает, что данное явление имеет американские корни и вызывает опасения среди родительского сообщества. Кочетов призывает к бдительности и неистеричному отношению к этому вопросу, подчеркивая необходимость следить за тем, что происходит с детьми, без лишнего напряжения ситуации. Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил наказывать родителей квадроберов лишением родительских прав. Также он призвал запретить квадробинг как движение. Соответствующее предложение Колунов передал детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой, пишет VSE42.RU. *ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено