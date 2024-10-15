Президент Грузии обвинила пророссийскую правящую партию в фальсификации выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в использовании тактики запугивания для фальсификации предстоящих выборов. По ее мнению, скоро гражданам предстоит решить, по какому пути пойдет страна. Она заявила, что грузинам предстоит сделать выбор «между европейским будущим и российским прошлым».
«Средством победы на выборах [партии] является фальсификация выборов. Это началось», — заявила Зурабишвили. Ее слова передает газета Financial Times. Президент Грузии указала на сходство ведении кампании правящей партии с российскими методами.
По мнению грузинского лидера, данные выборы не просто определят правящую партию в стране. Зурабишвили заявила, что жителям предстоит решить, будет ли Грузия развиваться по европейскому направлению или окажется под российским влиянием.
Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре этого года, 26 числа. По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, примирение с Россией является наиважнейшим приоритетом для правящей в стране партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», передает RT.
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