Президент Грузии обвинила пророссийскую правящую партию в фальсификации выборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зурабишвили заявила, что "Грузинская мечта" использует методы запугивания для манипуляции предстоящими выборами
Зурабишвили заявила, что "Грузинская мечта" использует методы запугивания для манипуляции предстоящими выборами Фото:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в использовании тактики запугивания для фальсификации предстоящих выборов. По ее мнению, скоро гражданам предстоит решить, по какому пути пойдет страна. Она заявила, что грузинам предстоит сделать выбор «между европейским будущим и российским прошлым».

«Средством победы на выборах [партии] является фальсификация выборов. Это началось», — заявила Зурабишвили. Ее слова передает газета Financial Times. Президент Грузии указала на сходство ведении кампании правящей партии с российскими методами.

По мнению грузинского лидера, данные выборы не просто определят правящую партию в стране. Зурабишвили заявила, что жителям предстоит решить, будет ли Грузия развиваться по европейскому направлению или окажется под российским влиянием.

Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре этого года, 26 числа. По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, примирение с Россией является наиважнейшим приоритетом для правящей в стране партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в использовании тактики запугивания для фальсификации предстоящих выборов. По ее мнению, скоро гражданам предстоит решить, по какому пути пойдет страна. Она заявила, что грузинам предстоит сделать выбор «между европейским будущим и российским прошлым». «Средством победы на выборах [партии] является фальсификация выборов. Это началось», — заявила Зурабишвили. Ее слова передает газета Financial Times. Президент Грузии указала на сходство ведении кампании правящей партии с российскими методами. По мнению грузинского лидера, данные выборы не просто определят правящую партию в стране. Зурабишвили заявила, что жителям предстоит решить, будет ли Грузия развиваться по европейскому направлению или окажется под российским влиянием. Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре этого года, 26 числа. По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, примирение с Россией является наиважнейшим приоритетом для правящей в стране партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...