Задержанный за антивоенный рисунок дочери Москалев вышел на свободу

Алексей Москалев, ранее задержанный за рисунок своей дочери с антивоенной тематикой, был освобожден из заключения. В 2022 году он попал под стражу в связи с инцидентом, когда его дочь нарисовала на уроке изобразительного искусства работу, вызвавшую вопросы у правоохранительных органов.
«Алексей Москалев вышел на свободу», — сообщает telegram-канал Baza. По информации авторов канала, после побега из-под домашнего ареста и задержания в Беларуси, суд сократил ему срок до 1 года и 9 месяцев.
В ходе отбывания наказания в исправительной колонии №6 Новомосковска Москалев неоднократно оказывался в штрафном изоляторе, начиная с первых дней пребывания там. Из колонии Москалева его встретила группа поддержки вместе с дочерью Машей.
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