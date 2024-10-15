Задержанный за антивоенный рисунок дочери Москалев вышел на свободу

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После освобождения из колонии Алексея Москалева встретила группа сторонников и его дочь по имени Маша
После освобождения из колонии Алексея Москалева встретила группа сторонников и его дочь по имени Маша Фото:

Алексей Москалев, ранее задержанный за рисунок своей дочери с антивоенной тематикой, был освобожден из заключения. В 2022 году он попал под стражу в связи с инцидентом, когда его дочь нарисовала на уроке изобразительного искусства работу, вызвавшую вопросы у правоохранительных органов.

«Алексей Москалев вышел на свободу», — сообщает telegram-канал Baza. По информации авторов канала, после побега из-под домашнего ареста и задержания в Беларуси, суд сократил ему срок до 1 года и 9 месяцев.

В ходе отбывания наказания в исправительной колонии №6 Новомосковска Москалев неоднократно оказывался в штрафном изоляторе, начиная с первых дней пребывания там. Из колонии Москалева его встретила группа поддержки вместе с дочерью Машей.

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Алексей Москалев, ранее задержанный за рисунок своей дочери с антивоенной тематикой, был освобожден из заключения. В 2022 году он попал под стражу в связи с инцидентом, когда его дочь нарисовала на уроке изобразительного искусства работу, вызвавшую вопросы у правоохранительных органов. «Алексей Москалев вышел на свободу», — сообщает telegram-канал Baza. По информации авторов канала, после побега из-под домашнего ареста и задержания в Беларуси, суд сократил ему срок до 1 года и 9 месяцев. В ходе отбывания наказания в исправительной колонии №6 Новомосковска Москалев неоднократно оказывался в штрафном изоляторе, начиная с первых дней пребывания там. Из колонии Москалева его встретила группа поддержки вместе с дочерью Машей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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