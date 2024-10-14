14 октября 2024

Полиция Перми задержала мужчину, который оставил на автовокзале пакет с гранатой

© Служба новостей «URA.RU»
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Все время автовокзал работал в штатном режиме
Все время автовокзал работал в штатном режиме Фото:

В Перми поймали мужчину, который оставил на автовокзале предмет, похожий на гранату. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Вечером 14 октября в зале ожидания автовокзала на сиденье был обнаружен предмет, похожий на гранату. Выяснилось, что граната опасности для окружающих не представляет. Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания», — сказано в сообщении.

Мужчину засекли камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщило, что вечером 14 октября с автовокзала эвакуировали людей. Здание закрыли для граждан. На месте работали оперативные службы.

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В Перми поймали мужчину, который оставил на автовокзале предмет, похожий на гранату. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. «Вечером 14 октября в зале ожидания автовокзала на сиденье был обнаружен предмет, похожий на гранату. Выяснилось, что граната опасности для окружающих не представляет. Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания», — сказано в сообщении. Мужчину засекли камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщило, что вечером 14 октября с автовокзала эвакуировали людей. Здание закрыли для граждан. На месте работали оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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