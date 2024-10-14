Полиция Перми задержала мужчину, который оставил на автовокзале пакет с гранатой

В Перми поймали мужчину, который оставил на автовокзале предмет, похожий на гранату. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Вечером 14 октября в зале ожидания автовокзала на сиденье был обнаружен предмет, похожий на гранату. Выяснилось, что граната опасности для окружающих не представляет. Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания», — сказано в сообщении.
Мужчину засекли камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.
Ранее URA.RU сообщило, что вечером 14 октября с автовокзала эвакуировали людей. Здание закрыли для граждан. На месте работали оперативные службы.
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