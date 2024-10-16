«ЮТэйр» на пять часов задерживает вылет рейса из Тюмени в Сургут

Рейс из Тюмени в Сургут задержан на пять часов
В Тюмени на пять часов задержан вылет рейса в Сургут, который должна осуществить авиакомпания Utair. Информация представлена табло аэропорта Рощино.
«Рейс ЮТ 102, Тюмень — Сургут. Авиакомпания: „ЮТэйр“. Вылет по расписанию: 21:30, 16 октября. Расчетное время вылета: 02:30, 17 октября», — следует из данных онлайн-табло аэропорта.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
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