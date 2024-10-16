Часть россиян сможет досрочно выйти на пенсию при одном условии

Госдума планирует разрешить многодетным отцам-одиночкам выход на пенсию досрочно

17 октября 2024 в 07:26 Размер текста - 17 +

Закон может устранить неравенство в пенсионных правах, считают в ГД Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Группа депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким 17 октября внесет в Госдуму новый законопроект. В нем предлагается досрочный выход на пенсию для многодетных отцов-одиночек. «Законопроектом предлагается установить право на досрочное назначение страховой пенсии по старости мужчинам», — говорится в тексте документа. Предлагается установить право на досрочную пенсию для мужчин, воспитывающих троих и более детей, при достижении 62, 61 и 55 лет в зависимости от количества детей, при наличии стажа 15 лет и индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30. В отличие от матерей-одиночек, отец-одиночка должен был самостоятельно ухаживать за детьми в течение восьми лет. Важно, что не учитываются дети, по которым отец был лишен родительских прав. По словам авторов, закон поможет устранить неравенство в пенсионных правах между матерями и отцами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким 17 октября внесет в Госдуму новый законопроект. В нем предлагается досрочный выход на пенсию для многодетных отцов-одиночек. «Законопроектом предлагается установить право на досрочное назначение страховой пенсии по старости мужчинам», — говорится в тексте документа. Предлагается установить право на досрочную пенсию для мужчин, воспитывающих троих и более детей, при достижении 62, 61 и 55 лет в зависимости от количества детей, при наличии стажа 15 лет и индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30. В отличие от матерей-одиночек, отец-одиночка должен был самостоятельно ухаживать за детьми в течение восьми лет. Важно, что не учитываются дети, по которым отец был лишен родительских прав. По словам авторов, закон поможет устранить неравенство в пенсионных правах между матерями и отцами.