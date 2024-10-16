16 октября 2024

Часть россиян сможет досрочно выйти на пенсию при одном условии

Госдума планирует разрешить многодетным отцам-одиночкам выход на пенсию досрочно
© Служба новостей «URA.RU»
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Жанры. Москва, госдума, государственная дума
Закон может устранить неравенство в пенсионных правах, считают в ГД Фото:

Группа депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким 17 октября внесет в Госдуму новый законопроект. В нем предлагается досрочный выход на пенсию для многодетных отцов-одиночек.

«Законопроектом предлагается установить право на досрочное назначение страховой пенсии по старости мужчинам», — говорится в тексте документа. Предлагается установить право на досрочную пенсию для мужчин, воспитывающих троих и более детей, при достижении 62, 61 и 55 лет в зависимости от количества детей, при наличии стажа 15 лет и индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30.

В отличие от матерей-одиночек, отец-одиночка должен был самостоятельно ухаживать за детьми в течение восьми лет. Важно, что не учитываются дети, по которым отец был лишен родительских прав. По словам авторов, закон поможет устранить неравенство в пенсионных правах между матерями и отцами.

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Группа депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким 17 октября внесет в Госдуму новый законопроект. В нем предлагается досрочный выход на пенсию для многодетных отцов-одиночек. «Законопроектом предлагается установить право на досрочное назначение страховой пенсии по старости мужчинам», — говорится в тексте документа. Предлагается установить право на досрочную пенсию для мужчин, воспитывающих троих и более детей, при достижении 62, 61 и 55 лет в зависимости от количества детей, при наличии стажа 15 лет и индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30. В отличие от матерей-одиночек, отец-одиночка должен был самостоятельно ухаживать за детьми в течение восьми лет. Важно, что не учитываются дети, по которым отец был лишен родительских прав. По словам авторов, закон поможет устранить неравенство в пенсионных правах между матерями и отцами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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