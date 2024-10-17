В Курской области освободили еще два населенных пункта

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Армия РФ освободила село Старая Сорочина и деревню Александрия Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Еще два населенных пункта в Курской области удалось освободить бойцам РФ. ВСУ покинули село Старая Сорочина и деревню Александрия. Об этом пишет telegram-канал Mash.

«ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Курской области — село Старая Сорочина и деревню Александрия», — пишет автор поста. Село Старая Сорочина и деревня Александрия расположены на восточной и западной границах окружения, где в данный момент находятся несколько тысяч военных ВСУ. Известно, что в их числе две неполноценные бригады, которые оказались отрезаны от снабжения и безопасного выхода.

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Еще два населенных пункта в Курской области удалось освободить бойцам РФ. ВСУ покинули село Старая Сорочина и деревню Александрия. Об этом пишет telegram-канал Mash. «ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Курской области — село Старая Сорочина и деревню Александрия», — пишет автор поста. Село Старая Сорочина и деревня Александрия расположены на восточной и западной границах окружения, где в данный момент находятся несколько тысяч военных ВСУ. Известно, что в их числе две неполноценные бригады, которые оказались отрезаны от снабжения и безопасного выхода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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