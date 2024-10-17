В Курской области освободили еще два населенных пункта

17 октября 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Армия РФ освободила село Старая Сорочина и деревню Александрия Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Еще два населенных пункта в Курской области удалось освободить бойцам РФ. ВСУ покинули село Старая Сорочина и деревню Александрия. Об этом пишет telegram-канал Mash. «ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Курской области — село Старая Сорочина и деревню Александрия», — пишет автор поста . Село Старая Сорочина и деревня Александрия расположены на восточной и западной границах окружения, где в данный момент находятся несколько тысяч военных ВСУ. Известно, что в их числе две неполноценные бригады, которые оказались отрезаны от снабжения и безопасного выхода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Еще два населенных пункта в Курской области удалось освободить бойцам РФ. ВСУ покинули село Старая Сорочина и деревню Александрия. Об этом пишет telegram-канал Mash. «ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Курской области — село Старая Сорочина и деревню Александрия», — пишет автор поста. Село Старая Сорочина и деревня Александрия расположены на восточной и западной границах окружения, где в данный момент находятся несколько тысяч военных ВСУ. Известно, что в их числе две неполноценные бригады, которые оказались отрезаны от снабжения и безопасного выхода.