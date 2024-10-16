16 октября 2024

Новый вице-губернатор ХМАО Чудова взяла на работу экс-советницу Комаровой

Бывшая советница Комаровой Закусило перешла к заму Кухарука Чудовой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-советница бывшего губернатора ХМАО за полгода проработала при четырех начальниках
Экс-советница бывшего губернатора ХМАО за полгода проработала при четырех начальниках Фото:

Новый вице-губернатор ХМАО Ирина Чудова взяла на работу экс-советницу Натальи Комаровой. Ольга Закусило умудрилась поработать с новым главой региона Русланом Кухаруком, затем внезапно перейти к заму по культуре и физкультуре Елене Шумаковой и уже после обновления кабмина оказалась среди подчиненных главы аппарата губернатора Чудовой.

«За пять месяцев с момента отставки начальницы Закусило стала „переходящим знаменем“ югорского правительства. Закусило теперь работает советником главы аппарата губернатора Чудовой. Между отставкой Комаровой и обновлением кабмина Закусило успела также недолго поработать с новым главой региона Кухаруком и побыть советником вице-губернатора Шумаковой», — уточнил инсайдер.

Данные с сайта правительства, имеющиеся в распоряжении редакции, подтверждают динамику кадровых перестановок. Закусило ответила на телефонный звонок по указанному в справочнике номеру. Однако комментировать ротации отказалась.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Кухарук избавился от двух советников Комаровой. Одной из них была Закусило. Вторая — экс-замгубернатора ХМАО Галина Максимова — ушла на пенсию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый вице-губернатор ХМАО Ирина Чудова взяла на работу экс-советницу Натальи Комаровой. Ольга Закусило умудрилась поработать с новым главой региона Русланом Кухаруком, затем внезапно перейти к заму по культуре и физкультуре Елене Шумаковой и уже после обновления кабмина оказалась среди подчиненных главы аппарата губернатора Чудовой. «За пять месяцев с момента отставки начальницы Закусило стала „переходящим знаменем“ югорского правительства. Закусило теперь работает советником главы аппарата губернатора Чудовой. Между отставкой Комаровой и обновлением кабмина Закусило успела также недолго поработать с новым главой региона Кухаруком и побыть советником вице-губернатора Шумаковой», — уточнил инсайдер. Данные с сайта правительства, имеющиеся в распоряжении редакции, подтверждают динамику кадровых перестановок. Закусило ответила на телефонный звонок по указанному в справочнике номеру. Однако комментировать ротации отказалась. Ранее URA.RU писало, что губернатор Кухарук избавился от двух советников Комаровой. Одной из них была Закусило. Вторая — экс-замгубернатора ХМАО Галина Максимова — ушла на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...