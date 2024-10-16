Новый вице-губернатор ХМАО Чудова взяла на работу экс-советницу Комаровой

Новый вице-губернатор ХМАО Ирина Чудова взяла на работу экс-советницу Натальи Комаровой. Ольга Закусило умудрилась поработать с новым главой региона Русланом Кухаруком, затем внезапно перейти к заму по культуре и физкультуре Елене Шумаковой и уже после обновления кабмина оказалась среди подчиненных главы аппарата губернатора Чудовой.
«За пять месяцев с момента отставки начальницы Закусило стала „переходящим знаменем“ югорского правительства. Закусило теперь работает советником главы аппарата губернатора Чудовой. Между отставкой Комаровой и обновлением кабмина Закусило успела также недолго поработать с новым главой региона Кухаруком и побыть советником вице-губернатора Шумаковой», — уточнил инсайдер.
Данные с сайта правительства, имеющиеся в распоряжении редакции, подтверждают динамику кадровых перестановок. Закусило ответила на телефонный звонок по указанному в справочнике номеру. Однако комментировать ротации отказалась.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Кухарук избавился от двух советников Комаровой. Одной из них была Закусило. Вторая — экс-замгубернатора ХМАО Галина Максимова — ушла на пенсию.
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