В Екатеринбурге родители устроили протест на школьном фестивале из-за Украины

18 октября 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Фестиваль переименовали из «Сказки народов мира» в «Русские сказки» Фото: Анна Майорова © URA.RU В екатеринбургской школе № 61 переименовали детский фестиваль «Сказок народов мира» после протестов возмутившихся родителей из-за жеребьевки, на которой одному из классов достались украинские произведения. Информация об этом появилась в Telegram. «Родители заявили, что подготавливать костюмированное представление по мотивам легендарных „Жил-был пес“, „Петушок и два мышонка“, „Соломенный бычок“ и других народных произведений — не комильфо во времена СВО. Особо активные сначала потребовали убрать Украину из перечня стран по выбору, а потом и вовсе предположили», — передает telegram-канал Mash. По данным издания, директор школы обратилась за советом в департамент образования мэрии Екатеринбурга, где ей разрешили поменять название. Теперь школьникам необходимо показать сказку из русского фольклора, а фестиваль переименовали из «Сказки народов мира» в «Русские сказки». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования горадминистрации. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургской школе № 61 переименовали детский фестиваль «Сказок народов мира» после протестов возмутившихся родителей из-за жеребьевки, на которой одному из классов достались украинские произведения. Информация об этом появилась в Telegram. «Родители заявили, что подготавливать костюмированное представление по мотивам легендарных „Жил-был пес“, „Петушок и два мышонка“, „Соломенный бычок“ и других народных произведений — не комильфо во времена СВО. Особо активные сначала потребовали убрать Украину из перечня стран по выбору, а потом и вовсе предположили», — передает telegram-канал Mash. По данным издания, директор школы обратилась за советом в департамент образования мэрии Екатеринбурга, где ей разрешили поменять название. Теперь школьникам необходимо показать сказку из русского фольклора, а фестиваль переименовали из «Сказки народов мира» в «Русские сказки». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования горадминистрации. На момент публикации ответ не поступил.