17 октября 2024

Власти Перми изменят маршруты двух автобусов после обращения заводчан

В Перми меняется схема движения автобусных маршрутов №14 и №18
© Служба новостей «URA.RU»
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В октябре два автобуса будут следовать по новым маршрутам
В октябре два автобуса будут следовать по новым маршрутам Фото:

Пермские автобусы №14 и №18 в октябре будут следовать по новым маршрутам. Власти Перми откорректировали движение автобусов после обращений сотрудников промышленных предприятий. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил департамент транспорта городской администрации.

«С 19 октября будет скорректировано расписание маршрута №14 по выходным. С 21 октября по будням будет изменено время отправлений маршрута №18 от остановки „Пермский военный институт“ в вечернее время», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало об изменениях работы пермского общественного транспорта краевой столицы. В их числе — запуск автобусов особо большой вместимости на востребованных маршрутах.

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Пермские автобусы №14 и №18 в октябре будут следовать по новым маршрутам. Власти Перми откорректировали движение автобусов после обращений сотрудников промышленных предприятий. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил департамент транспорта городской администрации. «С 19 октября будет скорректировано расписание маршрута №14 по выходным. С 21 октября по будням будет изменено время отправлений маршрута №18 от остановки „Пермский военный институт“ в вечернее время», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало об изменениях работы пермского общественного транспорта краевой столицы. В их числе — запуск автобусов особо большой вместимости на востребованных маршрутах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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