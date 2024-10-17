Власти Перми изменят маршруты двух автобусов после обращения заводчан

Пермские автобусы №14 и №18 в октябре будут следовать по новым маршрутам. Власти Перми откорректировали движение автобусов после обращений сотрудников промышленных предприятий. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил департамент транспорта городской администрации.
«С 19 октября будет скорректировано расписание маршрута №14 по выходным. С 21 октября по будням будет изменено время отправлений маршрута №18 от остановки „Пермский военный институт“ в вечернее время», — рассказали в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало об изменениях работы пермского общественного транспорта краевой столицы. В их числе — запуск автобусов особо большой вместимости на востребованных маршрутах.
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