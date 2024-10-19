«Убирайся отсюда!»: Трамп «уволил» Камалу Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления перед своими избирателями раскритиковал своего основного политического оппонента Камалу Харрис. Он призвал народ открыто послать ее прочь и заявить, что та — уволена.
«Вы должны сказать ей [Камале Харрис], что больше не можете ее терпеть. Мы больше не можем ее терпеть <…> Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!» — заявил Трамп во время общения с избирателями из Калифорнии (Пенсильвания). Трансляция велась на YouTube.
Президентские выборы в США официально состоятся 5 ноября. Экс-президент страны Дональд Трамп является кандидатом от Республиканской партии. За демократов же выступает вице-президент Камала Харрис. Причем Трамп нередко высказывался о Харрис в негативном ключе. Ранее он отказался от дебатов с ней. Также республиканец называл себя самым
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