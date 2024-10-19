«Убирайся отсюда!»: Трамп «уволил» Камалу Харрис

Трамп попросил избирателей прогнать Камалу Харрис на выборах

20 октября 2024 в 07:33 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис «уволена» во время общения с избирателями Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления перед своими избирателями раскритиковал своего основного политического оппонента Камалу Харрис. Он призвал народ открыто послать ее прочь и заявить, что та — уволена. «Вы должны сказать ей [Камале Харрис], что больше не можете ее терпеть. Мы больше не можем ее терпеть <…> Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!» — заявил Трамп во время общения с избирателями из Калифорнии (Пенсильвания). Трансляция велась на YouTube. Президентские выборы в США официально состоятся 5 ноября. Экс-президент страны Дональд Трамп является кандидатом от Республиканской партии. За демократов же выступает вице-президент Камала Харрис. Причем Трамп нередко высказывался о Харрис в негативном ключе. Ранее он отказался от дебатов с ней. Также республиканец называл себя самым стабильным человеком , сообщает Pravda.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления перед своими избирателями раскритиковал своего основного политического оппонента Камалу Харрис. Он призвал народ открыто послать ее прочь и заявить, что та — уволена. «Вы должны сказать ей [Камале Харрис], что больше не можете ее терпеть. Мы больше не можем ее терпеть <…> Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!» — заявил Трамп во время общения с избирателями из Калифорнии (Пенсильвания). Трансляция велась на YouTube. Президентские выборы в США официально состоятся 5 ноября. Экс-президент страны Дональд Трамп является кандидатом от Республиканской партии. За демократов же выступает вице-президент Камала Харрис. Причем Трамп нередко высказывался о Харрис в негативном ключе. Ранее он отказался от дебатов с ней. Также республиканец называл себя самым стабильным человеком, сообщает Pravda.ru.