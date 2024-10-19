19 октября 2024

«Убирайся отсюда!»: Трамп «уволил» Камалу Харрис

Трамп попросил избирателей прогнать Камалу Харрис на выборах
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. Stock, Дональд Трамп, stock
Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис «уволена» во время общения с избирателями Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления перед своими избирателями раскритиковал своего основного политического оппонента Камалу Харрис. Он призвал народ открыто послать ее прочь и заявить, что та — уволена.

«Вы должны сказать ей [Камале Харрис], что больше не можете ее терпеть. Мы больше не можем ее терпеть <…> Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!» — заявил Трамп во время общения с избирателями из Калифорнии (Пенсильвания). Трансляция велась на YouTube.

Президентские выборы в США официально состоятся 5 ноября. Экс-президент страны Дональд Трамп является кандидатом от Республиканской партии. За демократов же выступает вице-президент Камала Харрис. Причем Трамп нередко высказывался о Харрис в негативном ключе. Ранее он отказался от дебатов с ней. Также республиканец называл себя самым стабильным человеком, сообщает Pravda.ru.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления перед своими избирателями раскритиковал своего основного политического оппонента Камалу Харрис. Он призвал народ открыто послать ее прочь и заявить, что та — уволена. «Вы должны сказать ей [Камале Харрис], что больше не можете ее терпеть. Мы больше не можем ее терпеть <…> Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!» — заявил Трамп во время общения с избирателями из Калифорнии (Пенсильвания). Трансляция велась на YouTube. Президентские выборы в США официально состоятся 5 ноября. Экс-президент страны Дональд Трамп является кандидатом от Республиканской партии. За демократов же выступает вице-президент Камала Харрис. Причем Трамп нередко высказывался о Харрис в негативном ключе. Ранее он отказался от дебатов с ней. Также республиканец называл себя самым стабильным человеком, сообщает Pravda.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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