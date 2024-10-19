У челябинского студента прохожий угнал мопед

Угнанный мопед владелец оценил в 50 тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Южноуральске Челябинской области студент лишился припаркованного у места учебы мопеда. Транспорт приглянулся проходившему мимо мужчине. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД по региону.

«В полицию обратился отец парня. Он рассказал, что у его сына пропал мопед, который был оставлен возле учебного заведения. Сумму ущерба он оценил в 50 тысяч рублей», — прокомментировали в областном главке МВД.

По горячим следам злоумышленника задержали. Им оказался 28-летний местный житель. Полицейским он рассказал, что проходил мимо парковки и решил угнать мопед. В дальнейшем он планировал им пользоваться.