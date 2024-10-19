19 октября 2024

У челябинского студента прохожий угнал мопед

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт с улиц. Пермь, тротуар, парковка, девушка, мопед, плащ
Угнанный мопед владелец оценил в 50 тысяч рублей Фото:

В Южноуральске Челябинской области студент лишился припаркованного у места учебы мопеда. Транспорт приглянулся проходившему мимо мужчине. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД по региону.

«В полицию обратился отец парня. Он рассказал, что у его сына пропал мопед, который был оставлен возле учебного заведения. Сумму ущерба он оценил в 50 тысяч рублей», — прокомментировали в областном главке МВД.

По горячим следам злоумышленника задержали. Им оказался 28-летний местный житель. Полицейским он рассказал, что проходил мимо парковки и решил угнать мопед. В дальнейшем он планировал им пользоваться.

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В Южноуральске Челябинской области студент лишился припаркованного у места учебы мопеда. Транспорт приглянулся проходившему мимо мужчине. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД по региону. «В полицию обратился отец парня. Он рассказал, что у его сына пропал мопед, который был оставлен возле учебного заведения. Сумму ущерба он оценил в 50 тысяч рублей», — прокомментировали в областном главке МВД. По горячим следам злоумышленника задержали. Им оказался 28-летний местный житель. Полицейским он рассказал, что проходил мимо парковки и решил угнать мопед. В дальнейшем он планировал им пользоваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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