У челябинского студента прохожий угнал мопед

В Южноуральске Челябинской области студент лишился припаркованного у места учебы мопеда. Транспорт приглянулся проходившему мимо мужчине. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД по региону.
«В полицию обратился отец парня. Он рассказал, что у его сына пропал мопед, который был оставлен возле учебного заведения. Сумму ущерба он оценил в 50 тысяч рублей», — прокомментировали в областном главке МВД.
По горячим следам злоумышленника задержали. Им оказался 28-летний местный житель. Полицейским он рассказал, что проходил мимо парковки и решил угнать мопед. В дальнейшем он планировал им пользоваться.
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