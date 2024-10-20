Выборы в Молдавии и референдум о вступлении в ЕС признаны состоявшимися

20 октября 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Явка на выборах превысила отметку в 33,3%, сообщили в ЦИК Молдавии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выборы президента Молдавии и референдум по вопросу о присоединении страны к Европейскому Союзу (ЕС) официально признаны состоявшимися. Уровень явки избирателей составил более 33,3%. Об этом рассказали в ЦИК Молдавии. «Президентские выборы в Молдавии и референдум о вступлении в ЕС признаны состоявшимися», — говорится на сайте ЦИК. Из предварительных данных следует, что явка избирателей составила более 33,3%. В Молдавии 20 октября проходят президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС. Для признания результатов явка должна превышать 33,3%. Участки закроются в 21:00 по московскому времени. Политические эксперты уже назвали эти выборы самыми скандальными за последние 33 года. В добавок к этому неизвестные хакеры атаковали сайт оппозиционной партии «Возрождение», передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выборы президента Молдавии и референдум по вопросу о присоединении страны к Европейскому Союзу (ЕС) официально признаны состоявшимися. Уровень явки избирателей составил более 33,3%. Об этом рассказали в ЦИК Молдавии. «Президентские выборы в Молдавии и референдум о вступлении в ЕС признаны состоявшимися», — говорится на сайте ЦИК. Из предварительных данных следует, что явка избирателей составила более 33,3%. В Молдавии 20 октября проходят президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС. Для признания результатов явка должна превышать 33,3%. Участки закроются в 21:00 по московскому времени. Политические эксперты уже назвали эти выборы самыми скандальными за последние 33 года. В добавок к этому неизвестные хакеры атаковали сайт оппозиционной партии «Возрождение», передает «Национальная служба новостей».