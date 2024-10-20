Выборы в Молдавии и референдум о вступлении в ЕС признаны состоявшимися

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избирательный участок. Челябинск , выборы, избирательный участок, голосование
Явка на выборах превысила отметку в 33,3%, сообщили в ЦИК Молдавии Фото:

Выборы президента Молдавии и референдум по вопросу о присоединении страны к Европейскому Союзу (ЕС) официально признаны состоявшимися. Уровень явки избирателей составил более 33,3%. Об этом рассказали в ЦИК Молдавии.

«Президентские выборы в Молдавии и референдум о вступлении в ЕС признаны состоявшимися», — говорится на сайте ЦИК. Из предварительных данных следует, что явка избирателей составила более 33,3%.

В Молдавии 20 октября проходят президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС. Для признания результатов явка должна превышать 33,3%. Участки закроются в 21:00 по московскому времени. Политические эксперты уже назвали эти выборы самыми скандальными за последние 33 года. В добавок к этому неизвестные хакеры атаковали сайт оппозиционной партии «Возрождение», передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выборы президента Молдавии и референдум по вопросу о присоединении страны к Европейскому Союзу (ЕС) официально признаны состоявшимися. Уровень явки избирателей составил более 33,3%. Об этом рассказали в ЦИК Молдавии. «Президентские выборы в Молдавии и референдум о вступлении в ЕС признаны состоявшимися», — говорится на сайте ЦИК. Из предварительных данных следует, что явка избирателей составила более 33,3%. В Молдавии 20 октября проходят президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС. Для признания результатов явка должна превышать 33,3%. Участки закроются в 21:00 по московскому времени. Политические эксперты уже назвали эти выборы самыми скандальными за последние 33 года. В добавок к этому неизвестные хакеры атаковали сайт оппозиционной партии «Возрождение», передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...