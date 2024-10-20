Капитан челябинского «Трактора» Владимир Ткачев женился. Об этом 20 октября рассказали в хоккейном клубе «черно-белых».
«19 октября наш кэп Володя Ткачев и его возлюбленная Дарья поженились. Желаем множества счастливых моментов и семейного уюта», — говорится в сообщении ХК «Трактор» в социальной сети «Вконтакте».
Как сообщало URA.RU ранее, 31-летний нападающий Владимир Ткачев стал капитаном челябинского «Трактора» на сезон 2024—2025 годов. Ткачев является обладателем Кубка Гагарина 2018 года в составе «Ак Барса». С 2021 года играет в составе «Трактора». Минувший сезон стал для него наиболее результативным.
18 октября в Челябинске «Трактор» одержал победу в игре с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Там Ткачев отличился одним попаданием. Очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги окончился со счетом 4:2. Таким образом «Трактор» заработал 26 очков после 17 матчей.
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